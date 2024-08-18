Зокрема гарною ідеєю буде викинути речі, що більше не потрібні. До яких категорій напередодні осені придивитися, розповідаємо далі.

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Застарілий одяг

Багато у кого в шафі роками зберігається одяг, що більше не актуальний. Гарною ідеєю наприкінці літа буде перебрати речі та позбавитися від вже непотрібного вбрання та особливо від заплямованих, порваних чи пошкоджених речей, які тільки займають місце.

Крім того, перш ніж діставати більше теплого одягу, варто провести інвентаризацію свого літнього гардероба. Зверніть увагу на вбрання, якого ви так і не торкнулися за останні 3 місяці або одягнули лише раз. Найкраще буде дати цим речам друге життя, щоб не накопичувати непотрібне.

Картонні коробки

Сьогодні люди часто замовляють багато речей онлайн. Й усі ці відправлення приходять у картонних коробках, які мало хто викидає одразу. Кінець літа – гарний час, аби їх позбутися.

Стара електроніка

Хоча це завжди гарна ідея мати під рукою запасний смартфон або комп’ютер на випадок, якщо щось зламається, настільний комп’ютер десятирічної давності, ймовірно, не стане в пригоді, і його насправді вже час позбутися.

Скупчення речей в сховках

Гаражі, комори та балкони, як правило, стають звалищем для різних речей, які чомусь не відправилися на смітних, але й непотрібні вдома. Не зайвим буде виділити кілька годин та розібрати завали усього, що накопичилося.