В частности хорошей идеей будет выбросить вещи, которые больше не нужны. К каким категориям в преддверии осени присмотреться, рассказываем далее.

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Устаревшая одежда

У многих в шкафу годами хранится одежда, которая больше не актуальна. Хорошей идеей в конце лета будет перебрать вещи и избавиться от уже ненужного наряда и особенно от запятнанных, порванных или поврежденных вещей, которые только занимают место.

Кроме того, прежде чем доставать больше теплой одежды, стоит провести инвентаризацию своего летнего гардероба. Обратите внимание на наряды, которых вы так и не коснулись за последние 3 месяца или одели лишь раз. Лучше всего будет дать этим вещам вторую жизнь, чтобы не накапливать ненужное.

Картонные коробки

Сегодня люди часто заказывают много вещей онлайн. И все эти отправления приходят в картонных коробках, которые мало кто выбрасывает сразу. Конец лета – хорошее время, чтобы от них избавиться.

Старая электроника

Хотя это всегда хорошая идея иметь под рукой запасной смартфон или компьютер на случай, если что-то сломается, настольный компьютер десятилетней давности, вероятно, не пригодится, и от него на самом деле уже пора избавиться.

Скопление вещей

Гаражи, кладовки и балконы, как правило, становятся свалкой для различных вещей, которые почему-то не отправились на мусорные, но и ненужные дома. Не лишним будет выделить несколько часов и разобрать завалы всего, накопившегося.