Каких пяти ошибок в дизайне, усложняющих отдых дома, стоит избегать, рассказываем далее.
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Неуместный свет
Одной из самых распространенных причин того, что дома становится менее спокойно и уютно, является неуместный свет.
Я очень внимательно отношусь к освещению. Оно не должно быть голубым и холодным. Это делает пространство стерильным и напряженным. Лучше отдавать предпочтение теплому свету, поскольку именно он помогает расслабиться,
– говорит дизайнер интерьера Грей Джойнер.
Она также советует использовать дома лампочки одной марки. Так будет формироваться равномерный уровень и оттенок освещения, что также создает уют.
Деликатный дизайн
Еще один фактор, который может помешать отдыху дома, – это большое количество хрупкого и деликатного дизайна. Если ваше сердце замирает каждый раз, когда кто-то проходит по шелковому ковру или садится на диван с бокалом вина, уровень беспокойства будет слишком высоким и не будет способствовать расслаблению.
Даже малейшие нюансы важны для отдыха / Фото Freepik
Несовершенный дизайн
По словам дизайнера интерьера Тейлор Фаррелл, если повесить что-то криво или неровно, например карнизы для штор, это может усложнить отдых дома. Поэтому, если нет уверенности в собственных способностях, лучше воспользоваться профессиональной помощью.
Неправильно подобранный цвет стен может заставить вас чувствовать сожаление каждый раз, когда вы входите в комнату.
Не проверять цвета перед тем, как покрасить всю комнату, – это огромная ошибка. Даже если оттенок отлично смотрелся на фото, вам может не понравиться цвет в вашем собственном доме. Попробуйте несколько цветов в комнате, которую вы собираетесь покрасить, и побудьте с ними несколько дней, прежде чем выбрать нужный,
– советует Фаррелл.
Неудобная мебель
Хотя модная и современная мебель может быть идеальным выбором с эстетической точки зрения, она может быть не самым практичным решением.
Если вещи не позволяют по-настоящему отдохнуть, никогда не получится расслабиться, поэтому лучше над трендовыми выбирать мягкие, глубокие места для сидения, в которых хочется просто растаять.