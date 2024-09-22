Як зробити потертості на джинсах: прості та ефективні методи

Потертості на джинсах можуть зробити у майстерні, втім навіть ви самостійно їх можете відтворити в домашніх умовах. Потертості в джинсах додають їм трішки родзинки, тому можете їх вдосконалити всього за кілька простих кроків.

Найкраще робити потертості на прямих чи класичних джинсах, пише Woman’s World. Потертості гарно виглядають не лише на блакитних джинсах, але й чорних чи білих кольорах. Потертості варто робити у вертикальному напрямку зверху вниз, вони не лише красивіше виглядають, але й візуально подовжать ноги.

Читайте також Навіщо на бюстгальтері бантик спереду: ви про це навіть не здогадувалися

Важливо звернути увагу на тканину. Потертості варто робити на щільній джинсовій тканині, оскільки занадто тонкі джинси після обробки швидко стануть непридатними для носіння.

Як зробити потертості на джинсах наждачним папером

Жорсткий наждачний папір ідеально підходить для створення потертостей. Вам потрібно взяти наждачний папір з дрібним зерном та пінцет. Намічені ділянки протріть наждачним папером, а щоб потертість виглядала ефектніше, за допомогою леза зробіть невеликий поздовжній розріз.

На допомогу прийде пінцет, з якого треба витягнути поздовжні нитки. Після цього джинси треба попрати в режимі делікатного прання.



Найкращі поради для створення потертостей / Фото Pexels

Як зробити потертості на джинсах пемзою

Обробити джинси можна звичайною пемзою. При використанні цього методу потертості виглядають акуратнішими та природнішими. Намочіть джинси, а тоді обробіть їх пемзою. Далі треба окремі волокна джинсової тканини витягувати за допомогою пінцета чи в’язального крючка. Для посилення ефекту в окремих місцях, потертості можна посилити наждаком.

Як зробити потертості на джинсах бритвою

Для створення потертостей скористайтеся звичайним лезом бритви. Користуватися ним треба доволі обережно. Намалюйте місце, де потрібно зробити потертості сухим милом, а тоді за допомогою леза зробіть дві паралельні лінії вздовж лівого та правого шва, щоб вивільнити волокна тканини. Голкою чи пінцетом треба витягнути поздовжні нитки, щоб отримати бахрому потрібної довжини.

При створенні потертостей будьте обережними, щоб не надрізати зайві волокна. Якщо розріз буде глибоким, то при русі джинси розійдуться по шву і будуть погано виглядати.