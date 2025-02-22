Петля на сорочці, зазвичай, розташована на задній частині коміра, в області шиї. Вона невеличка і часто "замаскована" під шов, пише 24 Канал.

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Навіщо нашивають петлю на сорочку

Є декілька теорій чому ця петля нашита на сорочку:

Для зберігання сорочки

Вважається, що першими почали пришивати цю петельку моряки. Для них це ноу-хау було можливістю зберігати форму акуратно і дотримуватися статуту.



Як можна вішати сорочку / Фото Pexels

Тобто, ця петля призначена для того, щоб повісити сорочку на гачок. Вона допомагає зберегти форму коміра та запобігти його зім'яттю при зберіганні.

Цікаво! Раніше ця петля була набагато більша ніж зараз. На сучасних сорочках цей елемент є скоріше традиційним оздобленням, ніж практичним рішенням.

Для фіксації аксесуарів

У деяких випадках петля використовувалась для того, аби закріпити аксесуар на шиї. Йдеться про краватки та хустинки.