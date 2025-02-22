Петля на рубашке, обычно, расположена на задней части воротника, в области шеи. Она небольшая и часто "замаскирована" под шов, пишет 24 Канал.
Читайте также 5 жакетов, без которых не обойтись этой весной: они будут самыми популярными
Зачем нашивают петлю на рубашку
Есть несколько теорий почему эта петля нашита на рубашку:
- Для хранения рубашки
Считается, что первыми начали пришивать эту петельку моряки. Для них это ноу-хау было возможностью хранить форму аккуратно и соблюдать устав.
Как можно вешать рубашку / Фото Pexels
То есть, эта петля предназначена для того, чтобы повесить рубашку на крючок. Она помогает сохранить форму воротника и предотвратить его смятие при хранении.
Интересно! Раньше эта петля была намного больше чем сейчас. На современных рубашках этот элемент является скорее традиционным украшением, чем практическим решением.
- Для фиксации аксессуаров
В некоторых случаях петля использовалась для того, чтобы закрепить аксессуар на шее. Речь идет о галстуках и платках.
Почему петлю пришивали извне?
Петлю пришивали снаружи для удобства. Во-первых, так легче вешать рубашку. Второй и не менее важной причиной является то, что петля снаружи не создавала дискомфорта при ношении, ведь она не натирала в зоне шеи.