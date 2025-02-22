Петля на рубашке, обычно, расположена на задней части воротника, в области шеи. Она небольшая и часто "замаскирована" под шов, пишет 24 Канал.

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Зачем нашивают петлю на рубашку

Есть несколько теорий почему эта петля нашита на рубашку:

Для хранения рубашки

Считается, что первыми начали пришивать эту петельку моряки. Для них это ноу-хау было возможностью хранить форму аккуратно и соблюдать устав.



Как можно вешать рубашку / Фото Pexels

То есть, эта петля предназначена для того, чтобы повесить рубашку на крючок. Она помогает сохранить форму воротника и предотвратить его смятие при хранении.

Интересно! Раньше эта петля была намного больше чем сейчас. На современных рубашках этот элемент является скорее традиционным украшением, чем практическим решением.

Для фиксации аксессуаров

В некоторых случаях петля использовалась для того, чтобы закрепить аксессуар на шее. Речь идет о галстуках и платках.