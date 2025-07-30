Ви маєте це знати: який одяг не підлягає поверненню
- Одяг, що не підлягає поверненню в Україні, включає спідню білизну, панчішно-шкарпеткові вироби, товари на індивідуальне замовлення та рукавички.
- Повернення інших товарів можливе лише без ознак носіння.
Згідно з законодавством України є одяг, що не підлягає поверненню. Тобто, якщо ви його придбали, то магазин не має законних підстав прийняти такі речі назад.
Ця умова діє навіть якщо ви не відкривали, не користувалися і не знімали бірку з товару. Щобільше, якщо продавець таки погодиться повернути речі, він порушить чинне законодавство України, пише 24 Канал з посиланням на Держпродспоживслужбу.
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Які товари не можна повертати в магазин?
- Спідня білизна
Тобто, маються на увазі:
- труси;
- бюстгальтери;
- боді;
- піжами;
- халати;
- нічні сорочки тощо.
Зверніть увагу! Купальні костюми та корсети також вважаються спідньою білизною.
Чи можна повернути в магазин халат, якщо не підійшов розмір / Фото Pexels
- Панчішно-шкарпеткові вироби
Маються на увазі не тільки шкарпетки, а й гольфи та інші вироби такого типу. Зокрема і колготки.
- Товари, які виготовляються на індивідуальне замовлення
Одяг, що шиється за індивідуальними мірками, не повертається. Адже він виготовляється конкретно під ваші параметри та бажання.
Який одяг не можна повертати в магазин / Фото Pexels
- Рукавички
Як не дивно, але рукавички також не підлягають поверненню. При чому, матеріал з якого вони виготовлені не має значення.
Зауважте! Поверненню також не підлягають речі, які не підпадають під вище перераховані правила, проте мають ознаки носіння. Виключенням є лише випадки, коли на продукції є виробничий брак.