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Lady Поради для Lady Ви маєте це знати: який одяг не підлягає поверненню
30 липня, 21:54
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Ви маєте це знати: який одяг не підлягає поверненню

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Одяг, що не підлягає поверненню в Україні, включає спідню білизну, панчішно-шкарпеткові вироби, товари на індивідуальне замовлення та рукавички.
  • Повернення інших товарів можливе лише без ознак носіння.

Згідно з законодавством України є одяг, що не підлягає поверненню. Тобто, якщо ви його придбали, то магазин не має законних підстав прийняти такі речі назад.

Ця умова діє навіть якщо ви не відкривали, не користувалися і не знімали бірку з товару. Щобільше, якщо продавець таки погодиться повернути речі, він порушить чинне законодавство України, пише 24 Канал з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Які товари не можна повертати в магазин?

  • Спідня білизна

Тобто, маються на увазі:

  • труси;
  • бюстгальтери;
  • боді;
  • піжами;
  • халати;
  • нічні сорочки тощо.

Зверніть увагу! Купальні костюми та корсети також вважаються спідньою білизною.


Чи можна повернути в магазин халат, якщо не підійшов розмір / Фото Pexels

  • Панчішно-шкарпеткові вироби

Маються на увазі не тільки шкарпетки, а й гольфи та інші вироби такого типу. Зокрема і колготки.

  • Товари, які виготовляються на індивідуальне замовлення

Одяг, що шиється за індивідуальними мірками, не повертається. Адже він виготовляється конкретно під ваші параметри та бажання.


Який одяг не можна повертати в магазин / Фото Pexels

  • Рукавички

Як не дивно, але рукавички також не підлягають поверненню. При чому, матеріал з якого вони виготовлені не має значення.

Зауважте! Поверненню також не підлягають речі, які не підпадають під вище перераховані правила, проте мають ознаки носіння. Виключенням є лише випадки, коли на продукції є виробничий брак.