У мережі з’явився новий модний тренд, який прикував увагу до манікюру. Повітряний стемпінг має шанс стати справжнім хітом серед любительок креативного дизайну. Візерунки на нігтях виглядають досить цікаво та унікально.

Повторити повітряний стемпінг можна навіть в домашніх умовах, пише 24 Канал з посиланням на тікток-профіль майстрині @smirnova.nails.

Що потрібно для повітряного стемпінгу?

Щоб відтворити манікюр вам знадобляться пластини для стемпінгу – металеві чи пластикові шаблони з гравірованими візерунками. Для нанесення малюнка на ніготь – гумовий чи силіконовий інструмент, який називається штамом. Також необхідним є спеціальний лак для стемпінгу – швидкосохнучий з високою пігментацією.

Як зробити повітряний стемпінг?

Спочатку треба зробити підложку для нігтя з лаку. Фішка цієї техніки полягає в тому, що фон і малюнок повинні бути одного кольору. Майстриня взяла лак для стемпінгу й нанесла у техніці плівки, та за її словами, простіше одразу ним покрити ніготь.

Далі наноситься вирівнюючий шар бази чи гелю, щоб створити об’єм. Після цього потрібно обрати малюнок й перенести його на ніготь. Наступний крок – перекриття матовим топом.

Така техніка виглядає текстурованою на нігтях. Можна спробувати чимало інших варіантів малюнків. На гель-лаку візерунок теж має гарний вигляд, однак майстриня додала, що найкраще стемпінг робити тоді, коли фон і малюнок одного кольору.

Приклад створення повітряного стемпінгу: дивіться відео

Щоб зробити красивий манікюр варто швидко працювати, бо лак для стемпінгу швидко висихає. Штамп по пластині треба швидко перекочувати, а не притискати, щоб уникнути спотворення малюнка. Майстри радять попрактикуватися для того, щоб вийшов гарний малюнок на нігтях.

Видання Vogue зазначає, що в моді цього сезону будуть стримані та глибокі відтінки, такі як бордо, червоний, шоколадно-коричневий, помаранчевий та землисті тони. А ще популярними тенденціями стануть квадратні нігті, карамельне желе, хромовані французькі кінчики, інопланетні мотиви та ніжний леопардовий принт.

Які нігті повертаються в моду?