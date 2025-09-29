В сети появился новый модный тренд, который приковал внимание к маникюру. Воздушный стемпинг имеет шанс стать настоящим хитом среди любительниц креативного дизайна. Узоры на ногтях выглядят довольно интересно и уникально.

Повторить воздушный стемпинг можно даже в домашних условиях, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-профиль мастера @smirnova.nails.

Что нужно для воздушного стемпинга?

Чтобы воспроизвести маникюр вам понадобятся пластины для стемпинга – металлические или пластиковые шаблоны с гравированными узорами. Для нанесения рисунка на ноготь – резиновый или силиконовый инструмент, который называется штамом. Также необходим специальный лак для стемпинга – быстросохнущий с высокой пигментацией.

Как сделать воздушный стемпинг?

Сначала надо сделать подложку для ногтя из лака. Фишка этой техники заключается в том, что фон и рисунок должны быть одного цвета. Мастер взяла лак для стемпинга и нанесла в технике пленки, и по ее словам, проще сразу им покрыть ноготь.

Далее наносится выравнивающий слой базы или геля, чтобы создать объем. После этого нужно выбрать рисунок и перенести его на ноготь. Следующий шаг – перекрытие матовым топом.

Такая техника выглядит текстурированной на ногтях. Можно попробовать немало других вариантов рисунков. На гель-лаке узор тоже хорошо выглядит, однако мастер добавила, что лучше стемпинг делать тогда, когда фон и рисунок одного цвета.

Пример создания воздушного стемпинга: смотрите видео

Чтобы сделать красивый маникюр стоит быстро работать, потому что лак для стемпинга быстро высыхает. Штамп по пластине надо быстро перекатывать, а не прижимать, чтобы избежать искажения рисунка. Мастера советуют попрактиковаться для того, чтобы получился красивый рисунок на ногтях.

Издание Vogue отмечает, что в моде в этом сезоне будут сдержанные и глубокие оттенки, такие как бордо, красный, шоколадно-коричневый, оранжевый и землистые тона. А еще популярными тенденциями станут квадратные ногти, карамельное желе, хромированные французские кончики, инопланетные мотивы и нежный леопардовый принт.

Какие ногти возвращаются в моду?