Интернет взрывается новым трендом: как сделать воздушный стемпинг на ногтях
- Воздушный стемпинг на ногтях - новый модный тренд, который можно воспроизвести в домашних условиях с помощью специальных пластин, штампа и быстросохнущего лака.
- В моде сезона будут сдержанные оттенки, такие как бордо и шоколадно-коричневый, а также тренды на квадратные ногти и оригинальные финиши, такие как "chocolate glazed donut nails".
В сети появился новый модный тренд, который приковал внимание к маникюру. Воздушный стемпинг имеет шанс стать настоящим хитом среди любительниц креативного дизайна. Узоры на ногтях выглядят довольно интересно и уникально.
Повторить воздушный стемпинг можно даже в домашних условиях, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-профиль мастера @smirnova.nails.
Что нужно для воздушного стемпинга?
Чтобы воспроизвести маникюр вам понадобятся пластины для стемпинга – металлические или пластиковые шаблоны с гравированными узорами. Для нанесения рисунка на ноготь – резиновый или силиконовый инструмент, который называется штамом. Также необходим специальный лак для стемпинга – быстросохнущий с высокой пигментацией.
Как сделать воздушный стемпинг?
Сначала надо сделать подложку для ногтя из лака. Фишка этой техники заключается в том, что фон и рисунок должны быть одного цвета. Мастер взяла лак для стемпинга и нанесла в технике пленки, и по ее словам, проще сразу им покрыть ноготь.
Далее наносится выравнивающий слой базы или геля, чтобы создать объем. После этого нужно выбрать рисунок и перенести его на ноготь. Следующий шаг – перекрытие матовым топом.
Такая техника выглядит текстурированной на ногтях. Можно попробовать немало других вариантов рисунков. На гель-лаке узор тоже хорошо выглядит, однако мастер добавила, что лучше стемпинг делать тогда, когда фон и рисунок одного цвета.
Пример создания воздушного стемпинга: смотрите видео
Чтобы сделать красивый маникюр стоит быстро работать, потому что лак для стемпинга быстро высыхает. Штамп по пластине надо быстро перекатывать, а не прижимать, чтобы избежать искажения рисунка. Мастера советуют попрактиковаться для того, чтобы получился красивый рисунок на ногтях.
Издание Vogue отмечает, что в моде в этом сезоне будут сдержанные и глубокие оттенки, такие как бордо, красный, шоколадно-коричневый, оранжевый и землистые тона. А еще популярными тенденциями станут квадратные ногти, карамельное желе, хромированные французские кончики, инопланетные мотивы и нежный леопардовый принт.
Какие ногти возвращаются в моду?
- Шоколадные ногти из 90-х возвращаются в моду осенью 2025 года. Но теперь он привлекает внимание не только своим насыщенным оттенком, но и оригинальными финишами.
- Среди популярных вариантов маникюра: темный шоколад с ультраглянцевым покрытием, Mocha Mousse Pantone-2025, металлический шоколад и "chocolate glazed donut nails".
