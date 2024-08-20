Ікона стилю, яка навчила жінок елегантності: головні б'юті-правила Коко Шанель

19 серпня 1883 року у невеликому французькому місті Сомюр народилася одна з найвпливовіших постатей XX століття – Коко Шанель. Саме вона звільнила жінок від корсетів та показала, що елегантність – у простих деталях, треба лише вміти їх розкривати.

Коко Шанель була справжньою реформаторкою моди: створила маленьку чорну сукню, легендарні парфуми Chanel № 5, приталений жакет, поєднання спідниці та жакета в костюмі. Завдяки своїй "дорогій простоті" дизайнерка стала однією з найвпливовіших людей XX століття, й до сьогодні вона залишається іконою стилю. Коко Шанель також була неймовірно гарною жінкою, яка мала свої б'юті-секрети, які дозволяли залишатися їй неповторною та зачаровувати світ.

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Головні б'юті-секрети Коко Шанель

Раціон

Коко Шанель з віком ставала все гарнішою, а її шкіра – завжди сяяла. Важливу роль у цьому зіграла не лише генетика, а й збалансований раціон. Засновниця модного дому практично не їла солодких, жирних та надмірно солоних продуктів. Головним правилом її харчування було: "Треба їсти для того, щоб жити, а не жити для того, щоб їсти".

Коко Шанель завжди мала невеликі й скромні порції їжі, однак балувала себе шампанським та устрицями. Окрім того, вона вважала, що ікра та вино зберігають молодість, тому дозволяла собі їх вживати на сніданок.

Хоча Коко Шанель не була прихильницею солодощів, однак її часто можна було помітити у паризькому ресторані Angelina, де ікона стилю могла замовити свіжу солодку випічку.

Помада

Коко Шанель не приділяла багато часу макіяжу, однак її майже ніколи не бачили без її улюбленої помади темно-малинового відтінку. До слова, вона часто говорила, що у будь-якій сумній ситуації треба фарбувати губи червоною помадою та "йти в атаку".

Парфуми

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Дизайнерка вважала, що парфуми можуть розповісти про жінку краще, ніж її почерк. Коко Шанель наголошувала, що "фірмовий" аромат, що визначає душу, залишає незабутнє враження. Саме тому культовий аромат Chanel №5 став революційним, адже він відрізнявся не лише за формою флакона, а й різко контрастував з популярними у той час квітковими ароматами.

Засмага

До Коко Шанель існував стереотип, що засмага – ознака бідності. В аристократичному світі взірцем була порцеляново-біла шкіра, однак дизайнерка зруйнувала цей стереотип власним прикладом. На початку 1920-х років вона повернулася з відпочинку в Середземномор'ї з неймовірною легкою засмагою. Її золотаво-бронзова шкіра настільки зачарувала вищий світ, що всі модниці Франції, а згодом і світу, підхопили тренд на засмагу.

Скраб для тіла

Щодня Коко Шанель користувалася м'яким кукурудзяним скрабом. Він робив шкіру неймовірною на дотик, а також ефективно очищав шкіру. До слова, повторити таку процедуру може кожен. Достатньо взяти сухе кукурудзяне борошно й нанести його на вологе тіло масажними рухами. Його можна використовувати навіть для обличчя.

Догляд за шкірою обличчі

Коко Шанель важко назвати особою, яка гналася за ідеалами краси. Й хоча вона вважала красу тіла важливішою, втім – ретельно доглядала за шкірою обличчя. Так, вона використовувала дріжджові маски для обличчя, які, до слова, розробила сама. Така процедура дарувала неймовірне живлення шкірі зрілих жінок, тому Коко Шанель часто користувалася нею сама.

"Свій" колір

До модної революції Коко Шанель чорний колір асоціювався лише з жалобою, однак вона змінила уявлення про нього. У 1926 році дизайнерка створила маленьку чорну сукню, а також пояснила, що вибір кольору має зводитися до простої заповіді: "Найкращий колір у світі – це той, який має добрий вигляд на вас".

Природне старіння

Коко Шанель була еталоном краси, й саме вона почала навчати жінок спокійно приймати вікові зміни. Вона наголошувала, що зміни у тілі неминучі, а тому – їх треба приймати.

"У 20 років ваше обличчя дає вам природа, в 30-го ліпить життя, але в 50 ви повинні заслужити його самі", – говорила Коко Шанель.