Коко Шанель была настоящим реформатором моды: создала маленькое черное платье, легендарные духи Chanel № 5, приталенный жакет, сочетание юбки и жакета в костюме. Благодаря своей "дорогой простоте" дизайнер стала одним из самых влиятельных людей XX века, и до сих пор она остается иконой стиля. Коко Шанель также была невероятно красивой женщиной, которая имела свои бьюти-секреты, которые позволяли оставаться ей неповторимой и очаровывать мир.

Смотрите также Самая известная итальянская красавица: в чем секреты вечной молодости Моники Белуччи

Главные бьюти-секреты Коко Шанель

Рацион

Коко Шанель с возрастом становилась все красивее, а ее кожа – всегда сияла. Важную роль в этом сыграла не только генетика, но и сбалансированный рацион. Основательница модного дома практически не ела сладких, жирных и чрезмерно соленых продуктов. Главным правилом ее питания было: "Надо есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть".

Коко Шанель всегда имела небольшие и скромные порции пищи, однако баловала себя шампанским и устрицами. Кроме того, она считала, что икра и вино сохраняют молодость, поэтому позволяла себе их употреблять на завтрак.

Хотя Коко Шанель не была поклонницей сладостей, однако ее часто можно было заметить в парижском ресторане Angelina, где икона стиля могла заказать свежую сладкую выпечку.

Помада

Коко Шанель не уделяла много времени макияжу, однако ее почти никогда не видели без ее любимой помады темно-малинового оттенка. К слову, она часто говорила, что в любой печальной ситуации надо красить губы красной помадой и "идти в атаку".

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Духи

Дизайнер считала, что духи могут рассказать о женщине лучше, чем ее почерк. Коко Шанель отмечала, что "фирменный" аромат, определяющий душу, оставляет неизгладимое впечатление. Именно поэтому культовый аромат Chanel №5 стал революционным, ведь он отличался не только по форме флакона, но и резко контрастировал с популярными в то время цветочными ароматами.

Загар

До Коко Шанель существовал стереотип, что загар – признак бедности. В аристократическом мире образцом была фарфорово-белая кожа, однако дизайнер разрушила этот стереотип собственным примером. В начале 1920-х годов она вернулась с отдыха в Средиземноморье с невероятным легким загаром. Ее золотисто-бронзовая кожа настолько очаровала высший свет, что все модницы Франции, а затем и мира, подхватили тренд на загар.

Скраб для тела

Ежедневно Коко Шанель пользовалась мягким кукурузным скрабом. Он делал кожу невероятной на ощупь, а также эффективно очищал кожу. К слову, повторить такую процедуру может каждый. Достаточно взять сухую кукурузную муку и нанести ее на влажное тело массажными движениями. Ее можно использовать даже для лица.

Уход за кожей лица

Коко Шанель трудно назвать лицом, которая гналась за идеалами красоты. И хотя она считала красоту тела важнее, впрочем – тщательно ухаживала за кожей лица. Так, она использовала дрожжевые маски для лица, которые, к слову, разработала сама. Такая процедура дарила невероятное питание коже зрелых женщин, поэтому Коко Шанель часто пользовалась ею сама.

"Свой" цвет

До модной революции Коко Шанель черный цвет ассоциировался только с жалостью, однако она изменила представление о нем. В 1926 году дизайнер создала маленькое черное платье, а также объяснила, что выбор цвета должен сводиться к простой заповеди: "Лучший цвет в мире – это тот, который хорошо смотрится на вас".

Естественное старение

Коко Шанель была эталоном красоты, и именно она начала учить женщин спокойно принимать возрастные изменения. Она подчеркивала, что изменения в теле неизбежны, а потому – их надо принимать.

"В 20 лет ваше лицо дает вам природа, в 30-го лепит жизнь, но в 50 вы должны заслужить его сами", – говорила Коко Шанель.