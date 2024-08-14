Как она годами сохраняет красоту и молодость и какие секреты ухода за собой имеет звезда, рассказываем дальше.

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Активность

Моника Белуччи всегда подчеркивает, что спорт важен для здоровья и подтянутой фигуры. Для себя же она выбирает плавание и йогу.

Плавание – ее любимый спорт. Ему она посвящает около 45 минут 4 дня в неделю. Часто в ее расписании также появляются занятия кикбоксингом и капоэйрой. Также Беллуччи ежедневно занимается йогой. Она считает, что это наполняет тело и разум.

Здоровые пищевые привычки

Знаменитость не придерживается ни одной жесткой диеты, но имеет несколько полезных привычек. Употребление большого количества воды – одна из них. Другая же привычка – порционная диета. Она позволяет ей есть все, что ей нравится, но в умеренных количествах.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. В то же время, если Белуччи нужно сбросить несколько лишних килограммов перед съемками, она просто уменьшает размер порции, предпочитая есть мясо, овощи и рыбу.

Моника часто акцентирует, что любит итальянскую кухню и считает, что есть и пить можно все что угодно, главное понемногу.

Как сейчас выглядит Моника Белуччи: смотрите фото

Минимальный уход за волосами

В вопросах ухода за волосами Моника Белуччи придерживается естественности. Она никогда не пользуется феном, плойкой или выпрямителем. Звезда моет голову не чаще двух раз в неделю, а также наносит на локоны оливковое масло вместо маски.

Естественность в макияже

Естественность – это, кажется, изюминка Моники Белуччи. Минималистичный подход она исповедует и в вопросах макияжа.

Звезда любит сдержанные образы – она использует немного основы под макияж, подчеркивает свои глаза тушью, добавляет каплю блеска на губы или наносит помаду, а затем заканчивает все пудрой и румянами.

Для повседневных выходов она также любит использовать естественные оттенки. Ее любимые цвета косметики – коричневый или светло-серый.

Что касается ухода, особое внимание знаменитость обращает на свои губы. Она имеет достаточно полные губы, которые имеют склонность к сухости, поэтому постоянно их увлажняет.