Як вона роками зберігає красу та молодість та які секрети догляду за собою має зірка, розповідаємо далі.

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Активність

Моніка Белуччі завжди наголошує, що спорт важливий для здоров'я та підтягнутої фігури. Для себе ж вона обирає плавання та йогу.

Плавання – її улюблений спорт. Йому вона присвячує близько 45 хвилин 4 дні на тиждень. Часто в її розкладі також з'являються заняття кікбоксингом і капоейрою. Також Беллуччі щодня займається йогою. Вона вважає, що це наповнює тіло і розум.

Здорові харчові звички

Знаменитість не дотримується жодної жорсткої дієти, але має кілька корисних звичок. Вживання великої кількості води – одна з них. Інша ж звичка – порційна дієта. Вона дозволяє їй їсти все, що їй подобається, але в помірних кількостях.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Водночас, якщо Белуччі потрібно скинути кілька зайвих кілограмів перед зйомками, вона просто зменшує розмір порції, вважаючи за краще їсти м'ясо, овочі та рибу.

Моніка часто акцентує, що любить італійську кухню та вважає, що їсти й пити можна все, що завгодно, головне потроху.

Як зараз виглядає Моніка Белуччі: дивіться фото

Мінімальний догляд за волоссям

У питаннях догляду за волоссям Моніка Белуччі дотримується природності. Вона ніколи не користується феном, плойкою чи вирівнювачем. Зірка миє голову не частіше двох разів на тиждень, а також наносить на локони оливкову олію замість маски.

Природність у макіяжі

Природність – це, здається, родзинка Моніки Белуччі. Мінімалістичний підхід вона сповідує й у питаннях макіяжу.

Зірка полюбляє стримані образи – вона використовує трохи основи під макіяж, підкреслює свої очі тушшю, додає краплю блиску на губи або наносить помаду, а потім закінчує все пудрою та рум'янами.

Для повсякденних виходів вона також любить використовувати природні відтінки. Її улюблені кольори косметики – коричневий або світло-сірий.

Що ж до догляду, особливу увагу знаменитість звертає на свої губи. Вона має досить повні губи, які мають схильність до сухості, тому постійно їх зволожує.