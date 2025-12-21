Що подарувати чоловікові на Новий рік: 5 парфумів, які дорого пахнуть

Чоловічий аромат – це безпрограшний варіант подарунку на Новий рік, якщо хочеться самій обрати, як буде пахнути кохана людина. У добірці зібрані актуальні та різноманітні аромати, які варті того, щоб подарувати їх на зимові свята.

Чоловічі парфуми мають багатошаровий та привабливий запах, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Аромати поєднують в собі теплі амброві ноти, м’який сандал та цитрусові акорди, які підкреслюють образ. Кілька вишуканих ароматів з добірки, точно стануть улюбленими в колекції чоловіка.

Які парфуми подарувати чоловікові на Новий рік?

RALPH LAUREN, RALPH LAUREN POLO RED

Аромат пахне соковитими цитрусами, які переходять в амброві ноти й легку кавову гіркуватість. Композиція пахне улюбленим светром в прохолодний зимовий ранок. Туалетну воду можна наносити на тіло в холод чи тепліші місяці.



Вишукані парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

YVES SAINT LAURENT, MYSLF

Цей аромат має всі шанси на любов з першого вдиху. Він пахне бурбонською ваніллю, флердоранжем та теплою амброю. Композиція досить делікатна, але стійка.



Вишукані парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

VERSACE, EROS

Парфум пряний та водночас свіжий, має легку цитрусову іскру. До цього аромату завжди хочеться повертатися, бо він досить яскравий, щоб його помітили, але не такий нав’язливий, щоб від нього втомитися.



Вишукані парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

GIVENCHY, GENTLEMAN

Аромат відкривається дуетом перцю й лаванди, які обрамляють свіжі цитрусові. Композиція пахне гвоздикою й корицею, толуанським бальзамом й пачулями. Парфум ідеальний для вечора чи прохолодної пори року.



Вишукані парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

TOM FORD, OMBRÉ LEATHER

Парфум є насиченим та пряним. Шкіряний акорд є глибоким, має квіткові нотки, які роблять композицію вишуканою. Аромат звучить розкішно й чуттєво, огортаючи свого власника сексуальним шлейфом.



Вишукані парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Для новорічної ночі жінкам рекомендовано обрати кілька вишуканих ароматів: Valentino Born in Roma Donna Extradose, Chanel Chance Eau Splendide, Dolce & Gabbana My Devotion Eau de Parfum Intense, Dior Miss Dior Essence, Marc Jacobs Perfect Absolute, пише City Magazine.

Які ще є цікаві аромати?