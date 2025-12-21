Укр Рус
Lady Бьюти-тренды Что подарить мужчине на Новый год: 5 парфюмов, которые дорого пахнут
21 декабря, 14:53
3

Что подарить мужчине на Новый год: 5 парфюмов, которые дорого пахнут

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Подборка содержит пять мужских парфюмов, которые подходят для подарка на Новый год.
  • Ароматы включают RALPH LAUREN POLO RED, YVES SAINT LAURENT MYSLF, VERSACE EROS, GIVENCHY GENTLEMAN и TOM FORD OMBRÉ LEATHER.

Мужской аромат – это беспроигрышный вариант подарка на Новый год, если хочется самой выбрать, как будет пахнуть любимый человек. В подборке собраны актуальные и разнообразные ароматы, которые стоят того, чтобы подарить их на зимние праздники.

Мужские духи имеют многослойный и привлекательный запах, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Ароматы сочетают в себе теплые амбровые ноты, мягкий сандал и цитрусовые аккорды, которые подчеркивают образ. Несколько изысканных ароматов из подборки, точно станут любимыми в коллекции мужчины.

Какие духи подарить мужчине на Новый год?

RALPH LAUREN, RALPH LAUREN POLO RED

Аромат пахнет сочными цитрусами, которые переходят в амбровые ноты и легкую кофейную горчинку. Композиция пахнет любимым свитером в прохладное зимнее утро. Туалетную воду можно наносить на тело в холод или более теплые месяцы.


Изысканные духи для мужчин / Фото Pinterest

YVES SAINT LAURENT, MYSLF

Этот аромат имеет все шансы на любовь с первого вдоха. Он пахнет бурбонской ванилью, флердоранжем и теплой амброй. Композиция достаточно деликатная, но стойкая.


Изысканные духи для мужчин / Фото Pinterest

VERSACE, EROS

Парфюм пряный и одновременно свежий, имеет легкую цитрусовую искру. К этому аромату всегда хочется возвращаться, потому что он достаточно яркий, чтобы его заметили, но не такой навязчивый, чтобы от него устать.


Изысканные духи для мужчин / Фото Pinterest

GIVENCHY, GENTLEMAN

Аромат открывается дуэтом перца и лаванды, которые обрамляют свежие цитрусовые. Композиция пахнет гвоздикой и корицей, толуанским бальзамом и пачулями. Парфюм идеален для вечера или прохладного времени года.


Изысканные духи для мужчин / Фото Pinterest

TOM FORD, OMBRÉ LEATHER

Парфюм является насыщенным и пряным. Кожаный аккорд является глубоким, имеет цветочные нотки, которые делают композицию изысканной. Аромат звучит роскошно и чувственно, окутывая своего владельца сексуальным шлейфом.


Изысканные духи для мужчин / Фото Pinterest

Для новогодней ночи женщинам рекомендуется выбрать несколько изысканных ароматов: Valentino Born in Roma Donna Extradose, Chanel Chance Eau Splendide, Dolce & Gabbana My Devotion Eau de Parfum Intense, Dior Miss Dior Essence, Marc Jacobs Perfect Absolute, пишет City Magazine.

Какие еще есть интересные ароматы?

