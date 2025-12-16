Зимой не всегда стоит обращать внимание на тяжелые ароматы, классические цветочные или аппетитные гурманские также имеют изысканный запах, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Какие бюджетные духи стоит приобрести?

TRUSSARDI, DELICATE ROSE

Этот аромат является чувственным, с эффектным шлейфом, который привлекает внимание. Аромат наполнен сочным кумкватом и юзу, хрустящим зеленым яблоком и цветочным благоуханием жасмина и розы на древесной базе кедра и сандала.



SABRINA CARPENTER, SWEET TOOTH CHERRY BABY

Парфюм имеет запах спелой черешни, конфет темного шоколада с вишневой начинкой и цветов пиона и орхидеи. Этот аромат создала певица Сабрина Карентер, а подойдет он для тех, кто любит сладкие гурманские композиции.



ZARA, IMMORTAL VANILLA

Аромат имеет роскошную композицию, которой хочется наслаждаться с каждым вдохом. Запах имеет аромат кокоса, цветов магнолии, ванили, карамели и амбры с ладаном.



COACH, FLORAL

Парфюм окутан запахом ананаса, цитрусов и розового перца. Далее открывается аромат гардении и розы, а также мускус, пачули и ванильное послевкусие.



KARL LAGERFELD, FLEUR DE THÉ

Аромат имеет утонченный запах зеленого чая, мандырина и жасмина. Он свежий, но на коже открывается цветочным букетом. Такой парфюм идеально подойдет на весенне-летний период.



К слову, французские женщины обожают классику и выбирают ароматы, которые уже получили популярность во всем мире, пишет Vogue. Француженки выбирают изящные духи, такие как La Vie est Belle от Lancôme и J'adore от Dior, которые считаются символами элегантности. Популярные ароматы, которые часто дарят на Рождество, включают Black Opium от Yves Saint Laurent и La Petite Robe Noire Intense от Guerlain.

