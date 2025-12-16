Взимку не завжди варто звертати увагу на важкі аромати, класичні квіткові чи апетитні гурманські також мають вишуканий запах, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Які бюджетні парфуми варто придбати?

TRUSSARDI, DELICATE ROSE

Цей аромат є чуттєвим, з ефектним шлейфом, який привертає увагу. Аромат наповнений соковитим кумкватом і юзу, хрустким зеленим яблуком та квітковими пахощами жасмину й троянди на деревній базі кедра й сандала.



Аромати з дорогим запахом / Фото Pinterest

SABRINA CARPENTER, SWEET TOOTH CHERRY BABY

Парфум має запах стиглої черешні, цукерок тмного шоколаду з вишневою начинкою та квітів півонї та орхідеї. Цей аромат створила співачка Сабріна Карентер, а підійде він для тих, хто любить солодкі гурманські композиції.



Аромати з дорогим запахом / Фото Pinterest

ZARA, IMMORTAL VANILLA

Аромат має розкішну композицію, якою хочеться насолоджуватися з кожним вдихом. Запах має аромат кокосу, квітів магнолії, ванілі, карамелі та амбри з ладаном.



Аромати з дорогим запахом / Фото Pinterest

COACH, FLORAL

Парфум оповитий запахом ананаса, цитрусів та рожевого перцю. Далі відкривається аромат гарденії й троянди, а також мускус, пачулі й ванільний посмак.



Аромати з дорогим запахом / Фото Pinterest

KARL LAGERFELD, FLEUR DE THÉ

Аромат має витончений запах зеленого чаю, мандирину й жасмину. Він свіжий, але на шкірі відкривається квітковим букетом. Такий парфум ідеально підійде на весняно-літній період.



Аромати з дорогим запахом / Фото Pinterest

До слова, французькі жінки обожнюють класику й обирають аромати, які вже здобули популярність у всьому світі, пише Vogue. Француженки обирають витончені парфуми, такі як La Vie est Belle від Lancôme та J’adore від Dior, які вважаються символами елегантності. Популярні аромати, які часто дарують на Різдво, включають Black Opium від Yves Saint Laurent та La Petite Robe Noire Intense від Guerlain.

