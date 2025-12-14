Достичь эффекта "минус 10 лет" можно без радикальных изменений, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Достаточно лишь выбрать для себя одну из 5 причесок, которые помогут выглядеть моложе и подчеркивать естественную красоту в любом возрасте.

Какие стрижки способны омолодить?

Французский боб

Эту стрижку считают лучшей для омоложения. Короткая длина удачно открывает шею, а мягкая текстура добавляет образу легкости. Стрижка красиво смотрится на прямых или волнистых волосах, а преимуществом ее является то, что она остается трендовой вне времени.

Стрижка бабочка

Такая прическа подойдет тем, кто мечтает о движении и объеме в волосах. Слои от линии подбородка обрамляют лицо и отвлекают внимание от возрастных изменений. Многослойные волосы выглядят гуще и живее. Стрижка подходит на среднюю и длинную длину.

Мягкая челка в стиле 70-х годов

Челка-шторка стала универсальной. Она хорошо прикрывает лоб, смягчает черты лица и добавляет образу естественной свежести. Челку можно сочетать с разной длиной волос – от коротких стрижек до длинных волн. Плавный переход делает волосы неприхотливыми в уходе, а омолаживающий эффект будет сразу заметным.

Длинные волосы с ровным срезом

Даже длинные волосы могут выглядеть молодо и стильно, если выбрать правильную форму. Ровный срез всегда выглядит аккуратно и создает иллюзию более густых волос. Такая линия вытягивает силуэт, делает его изящным, а черты лица более мягкими. Ровный срез подойдет для тех женщин, которые не хотят прощаться с длинными волосами.

Короткие волосы Christy cut

Обычные короткие стрижки дают заметный эффект омоложения. Прическа Christy cut с легким объемом освежает черты лица, подчеркивает глаза и не требует никакой укладки.

К слову, стрижка кончиков не влияет на скорость роста волос, поскольку рост происходит с корня, пишет City Magazine. Стрижка помогает сохранить длину, предотвращая ломкость, а кончики рекомендуется подстригать каждые 3 месяца.

