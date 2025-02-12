До Національного відбору багато учасників ретельно готувалися: шили костюми, сукні, підбирали аксесуари, зачіски та прикраси, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку KRASNOPOLSKA.

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У своєму блозі дівчина показала, як створювала прикраси для Абіє, FIЇNKA, Krylata та гурту ДК Енергетик.

Прикраса для Абіє

Для прикраси на голову дівчина використала майже 1500 маленьких намистинок. Для танцювального колективу вона розробила червоні маски на обличчя з прозорої тканини. На сцені Абіє виступала в червоній сукні.

Стильна прикраса для Абіє: дивіться відео онлайн

Прикраса для FIЇNKA

В ефір потрапила прикраса у вигляді браслета-зірки, втім одну з робіт дівчини так і не затвердили. Для співачки зробили синій чепчик зі сріблястими прикрасами, втім у ньому були більш татарські мотиви, тому для впевненості на сцену FIЇNKA вийшла в іншій прикрасі, яка доповнювала її волосся.

Ефектна прикраса для FIЇNKA: дивіться відео онлайн

Прикраса для Krylata

Стилісти бачили виконавицю із сережкою у вигляді крила. Зробити таку прикрасу дещо було складним викликом, оскільки важливо було обрати матеріал, який буде не занадто важким чи легким й добре триматиметься. Усе крило оздобили камінцями, які мали неймовірний вигляд.

Цікава прикраса для Krylata: дивіться відео онлайн

Прикраса для ДК Енергетик

Таку прикрасу зможе повторити кожен. Ідея полягала в тому, щоб замочки просто скріпити між собою. Вийшло досить красиве та ефектне кольє.

Стильна прикраса для ДК Енергетик: дивіться відео онлайн

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