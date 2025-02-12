К Национальному отбору многие участники тщательно готовились: шили костюмы, платья, подбирали аксессуары, прически и украшения, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу KRASNOPOLSKA.

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В своем блоге девушка показала, как создавала украшения для Абие, FIЇNKA, Krylata и группы ДК Энергетик.

Украшение для Абие

Для украшения на голову девушка использовала почти 1500 маленьких бусинок. Для танцевального коллектива она разработала красные маски на лицо из прозрачной ткани. На сцене Абие выступала в красном платье.

Стильное украшение для Абие: смотрите видео онлайн

Украшение для FIЇNKA

В эфир попало украшение в виде браслета-звезды, впрочем одну из работ девушки так и не утвердили. Для певицы сделали синий чепчик с серебристыми украшениями, впрочем в нем были более татарские мотивы, поэтому для уверенности на сцену FIЇNKA вышла в другом украшении, которое дополняло ее волосы.

Эффектное украшение для FIЇNKA: смотрите видео онлайн

Украшение для Krylata

Стилисты видели исполнительницу с серьгой в виде крыла. Сделать такое украшение несколько было сложным вызовом, поскольку важно было выбрать материал, который будет не слишком тяжелым или легким и хорошо держаться. Все крыло украсили камнями, которые имели невероятный вид.

Интересное украшение для Krylata: смотрите видео онлайн

Украшение для ДК Энергетик

Такое украшение сможет повторить каждый. Идея заключалась в том, чтобы замочки просто скрепить между собой. Получилось достаточно красивое и эффектное колье.

Стильное украшение для ДК Энергетик: смотрите видео онлайн

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