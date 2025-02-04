Цього року прикраси стануть головним акцентом в образах, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Олени Шевченко. Вона розповіла про головні позиції, на які всім варто звернути увагу.

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Багатошаровість

Спробуйте комбінувати прикраси й доповнювати образ кількома ланцюжками різної довжини, одягати мікс каблучок та браслетів. Чим більше буде шарів, тим ваш образ буде цікавішим. Актуальним вважається поєднання тонких ланцюжків з великими підвісками чи намистом з камінням.



Актуальні прикраси на 2025 рік / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко

Об’ємні прикраси

Спробуйте довершувати образи великими прикрасами. У моді масивні сережки, величезні кольє та каблучки. Такі прикраси мають стати центральними в образі.



Модні прикраси на 2025 рік / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко

Широкі браслети

Масивні металеві браслети надають образу сміливості й підходять для тих, хто любить виділятися.



Актуальні прикраси на 2025 рік / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко

Каблучки XXL

Актуальним є мікс кількох каблучок одразу. Вони можуть бути великими, яскравими, з камінням чи асиметричним дизайном.



Модні прикраси на 2025 рік / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко

Каффи

У моді знову будуть каффи, які додають аутфіту сучасності. Обирайте для себе каффи в золотому чи сріблястому кольорі.



Актуальні прикраси на 2025 рік / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко

Чіткі лінії

Хітом 2025 року вважаються геометричні форми, прямокутники та витончені дизайни.



Модні прикраси на 2025 рік / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко

Відродження готики

У моду повернувся чорний метал, складні орнаменти, шипи й каміння темних відтінків.



Актуальні прикраси на 2025 рік / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко

Стилістка радить не боятися міксувати класику з масивними аксесуарами й рекомендує залишати прикраси головним акцентом в мінімалістичних образах, а для створення динаміки використовувати багатошаровість.