Модні прикраси, які точно захочеться спробувати у 2025 році: вони чарівні
- Стилістка Олена Шевченко розповіла про модні прикраси 2025 року, акцентуючи на багатошаровості, об'ємних прикрасах, широких браслетах, каффах, чітких лініях та готиці.
- Рекомендується міксувати класику з масивними аксесуарами, використовуючи прикраси як головний акцент в образах.
Кожен образ виглядатиме довершеним, якщо доповнити його не лише аксесуарами, але й прикрасами. Завдяки сережкам, ланцюжками, персням та браслетам аутфіти виглядають куди кращими й стильнішими.
Цього року прикраси стануть головним акцентом в образах, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Олени Шевченко. Вона розповіла про головні позиції, на які всім варто звернути увагу.
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Багатошаровість
Спробуйте комбінувати прикраси й доповнювати образ кількома ланцюжками різної довжини, одягати мікс каблучок та браслетів. Чим більше буде шарів, тим ваш образ буде цікавішим. Актуальним вважається поєднання тонких ланцюжків з великими підвісками чи намистом з камінням.
Актуальні прикраси на 2025 рік / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко
Об’ємні прикраси
Спробуйте довершувати образи великими прикрасами. У моді масивні сережки, величезні кольє та каблучки. Такі прикраси мають стати центральними в образі.
Модні прикраси на 2025 рік / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко
Широкі браслети
Масивні металеві браслети надають образу сміливості й підходять для тих, хто любить виділятися.
Актуальні прикраси на 2025 рік / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко
Каблучки XXL
Актуальним є мікс кількох каблучок одразу. Вони можуть бути великими, яскравими, з камінням чи асиметричним дизайном.
Модні прикраси на 2025 рік / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко
Каффи
У моді знову будуть каффи, які додають аутфіту сучасності. Обирайте для себе каффи в золотому чи сріблястому кольорі.
Актуальні прикраси на 2025 рік / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко
Чіткі лінії
Хітом 2025 року вважаються геометричні форми, прямокутники та витончені дизайни.
Модні прикраси на 2025 рік / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко
Відродження готики
У моду повернувся чорний метал, складні орнаменти, шипи й каміння темних відтінків.
Актуальні прикраси на 2025 рік / Фото з інстаграму стилістки Олени Шевченко
Стилістка радить не боятися міксувати класику з масивними аксесуарами й рекомендує залишати прикраси головним акцентом в мінімалістичних образах, а для створення динаміки використовувати багатошаровість.