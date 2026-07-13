Традиційно найбільшу увагу публіки та модних критиків привернули витончені образи принцеси Уельської та її юної доньки, яка дедалі впевненіше демонструє власний стиль. Відео з заходу королівська сім'я опублікувала у своєму інстаграмі.

Принцеса Шарлотта вразила мережу образом на Вімблдоні – 2026

Цього разу Кейт Міддлтон постала у витонченій оливковій сукні від Emilia Wickstead. До свого вбрання вона підібрала класичні коричневі туфлі-човники від Ralph Lauren та елегантну сумку бренду DeMellier. Принцеса Уельська підкреслила аутфіт вишуканими прикрасами, зокрема сережками від Van Cleef & Arpels та розкішним браслетом від Halcyon Days.

Шанувальники королівської родини одразу помітили, що принцеса Шарлотта все більше наслідує елегантний стиль своєї матері та переймає її вміння триматися на публіці. Юна принцеса з'явилася на турнірі у чарівній синій сукні з легкими рюшами на плечах.

До речі, цей фасон дивовижно нагадує яскраво-синю сукню, яку Кейт Міддлтон одягала на Вімблдоні у 2025 році.

Свій образ Шарлотта доповнила стильними окулярами Ray-Ban, акуратним браслетом від Ted Baker та зручними білими балетками відомої марки Pretty Ballerinas.

Днями Кейт Міддлтон відвідала дитячу лікарню у Лондоні. Детальніше про її стильний образ – читайте в нашому матеріалі.