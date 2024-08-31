Як привітати улюбленого кума з уродинами, аби його свято минуло неймовірно, читайте на Lady 24.

До теми Найщиріші побажання для незабутнього свята: привітання з днем народження своїми словами

Як привітати кума з днем народження

Дорогий куме! Вітаю тебе з твоїм днем народження! Нехай це свято принесе тобі радість та нові сили, нехай з роками буде тільки більше щастя, нехай кожен день буде для тебе особливим, сонячним та радіснім. Хай твоя хата буде повною чашею, а гроші липнуть до тебе самі! Та звичайно ж, здоров’я хай в тебе буде таке, щоб кожен позаздрив. Будь багатий, здоровий та щасливий, мій дорогий куме!

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Куме, я вітаю тебе з днем народження! Бажаю успіху у роботі, щастя у житті, добробуту в домі, радості в серці та яскравих посмішок на обличчі. Нехай буде міцним твоє здоров’я, а кожен твій день буде вдалим та веселим!

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Дорогий мій куме, я вітаю тебе з днем народження і хочу побажати удачі у кожній справі, везіння у кожному дні. Нехай скрізь на тебе чекає успіх, нехай у домі твоєму живе щастя, нехай у твоїх руках завжди будуть великі можливості, а у твоєму серці живе любов і натхнення.

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Куме, дорогенький, з днем народження тебе! Чого побажати тобі – навіть не знаю, адже в тебе все є – і найкраща у світі жінка, і вірні друзі, й добра справа! Бажаю, щоб кожного дня в тебе був прекрасний настрій, щоб кожна мить була сповнена радістю, а життя було цікавим, яскравим та веселим. Бувай завжди здоровим та щасливим! Вітаю!

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Любий куме, дозволь тебе привітати від усього серця. У твій день народження я хочу побажати тобі багато, але оберу найголовніше. Це – здоров’я міцне, кохання щире та посмішки щасливі, а ще – грошей та добробуту тобі повну хату! Нехай життя твоє стає повнішим та щасливішим кожного року, а сміх лунає у твоєму домі кожен день, як сьогодні, в це чудове свято. З днем народження, куме!

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Куме, вітаю з чудовим святом, з днем твого народження. Хочу сказати тобі, що ти гідна людина, прекрасний чоловік і для багатьох зразок мужності, розуму та рішучості. Бажаю тобі сил та гарного настрою. Нехай усе, що ти хочеш, все, чого прагнеш, буде твоїм, ніколи не здавайся, досягай всіх поставлених цілей, а головне будь щасливим!