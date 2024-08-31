Как поздравить любимого кума с рождением, чтобы его праздник прошел невероятно, читайте на Lady 24.

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Как поздравить кума с днем рождения

Дорогой кум! Поздравляю тебя с твоим днем рождения! Пусть этот праздник принесет тебе радость и новые силы, пусть с годами будет только больше счастья, пусть каждый день будет для тебя особенным, солнечным и радостным. Пусть твой дом будет полной чашей, а деньги липнут к тебе сами! И конечно же, здоровья пусть у тебя будет такое, чтобы каждый позавидовал. Будь богат, здоровый и счастливый, мой дорогой кум!

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Кум, я поздравляю тебя с днем рождения! Желаю успеха в работе, счастья в жизни, благополучия в доме, радости в сердце и ярких улыбок на лице. Пусть будет крепким твое здоровье, а каждый твой день будет удачным и веселым!

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Дорогой мой кум, я поздравляю тебя с днем рождения и хочу пожелать удачи в каждом деле, везения в каждом дне. Пусть везде тебя ждет успех, пусть в доме твоем живет счастье, пусть в твоих руках всегда будут большие возможности, а в твоем сердце живет любовь и вдохновение.

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Кум, дорогой, с днем рождения тебя! Чего пожелать тебе – даже не знаю, ведь у тебя все есть – и лучшая в мире женщина, и верные друзья, и доброе дело! Желаю, чтобы каждый день у тебя было прекрасное настроение, чтобы каждое мгновение было наполнено радостью, а жизнь была интересной, яркой и веселой. Будь всегда здоровым и счастливым! Поздравляю!

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Дорогой кум, позволь тебя поздравить от всего сердца. В твой день рождения я хочу пожелать тебе много, но выберу самое главное. Это – здоровья крепкое, любви искренней и улыбки счастливые, а еще – денег и благополучия тебе полный дом! Пусть жизнь твоя становится полнее и счастливее каждый год, а смех раздается в твоем доме каждый день, как сегодня, в этот замечательный праздник. С днем рождения, кум!

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Кум, поздравляю с замечательным праздником, с днем твоего рождения. Хочу сказать тебе, что ты достойный человек, прекрасный мужчина и для многих образец мужества, ума и решительности. Желаю тебе сил и хорошего настроения. Пусть все, что ты хочешь, все, к чего стремишься, будет твоим, никогда не сдавайся, достигай всех поставленных целей, а главное будь счастливым!