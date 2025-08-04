День народження матусі – особливий день, тож в це свято хочеться сказати мамі якомога більше теплих слів. Привітання у віршах не здатні передати усієї щирості й душевності, тому пропонуємо обрати для себе вітання своїми словами, які неабияк вразять найріднішу людину.

У нашій добірці зібрані красиві вітання з Днем народження мами, які підійдуть для сина чи доньки, пише 24 Канал. Слова у прозі зворушать матусю та запам’ятаються їй надовго.

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День народження мами – це не лише час для квітів та подарунків, але й привід сказати важливі слова, які ми відкладаємо на потім. Усі вітання продумані з любов’ю, тому донька чи син точно віднайде щось для своєї матусі.

Як привітати маму з Днем народження у прозі?

Моя єдина, люба матусю! Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі довгих і щасливих років, міцного здоров’я, гарного самопочуття, та життя повного яскравих моментів. Нехай у твоїх днях буде місце і для пригод, і для приємних вражень, і для чарівних сюрпризів. Нехай доля щиро усміхається тобі, а сонце у твоїй душі ніколи не згасає. Будь щасливою, моя найрідніша мамо!

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Моя наймиліша мамо, щасливого тобі Дня Народження! Сьогоднішній день – гарна нагода віддячити тобі за твою безмежну любов, терпіння і вірність. Ти завжди була для мене не лише матір’ю, але й найкращою подругою та порадницею. Бажаю тобі вічного щастя, здоров’я та невичерпної енергії. Хай кожен твій день буде наповнений тільки радістю та позитивом, а життя послідовно подарує тобі всі найкращі миті!

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Рідна моя мила мамусю! Ти – найкраща людина в моєму житті. Сьогодні у твій особливий день, хочу побажати тобі довгих років, наповнених розумінням, любов’ю та щирою радістю! Дякую за твою безмежну турботу, за щасливі миті та мудрі поради. Нехай у твоєму житті все буде чудово!

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Мамо, найдорожча моя! З Днем народження тебе! Ти найкраща, найніжніша, наймудріша! Дякую за твоє велике серце, за любов, яка зігріває навіть на відстані. Обіймаю міцно!

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Світле сонечко моє! У цей особливий день хочу побажати тобі найщирішої любові, безмежного щастя та море радості! Ти – найкраща мама у світі, наймиліша і найрідніша! Хай кожен момент твого життя буде наповнений теплом, миром і щастям. Щиро вітаю тебе, моя рідненька!



Привітання для мами своїми словами / Фото Pexels

Мам, ти така крута, що якби була серіалом – я дивилася б тебе без перемотки! Залишайся завжди молодою душею й усміхненою!

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Мамо, вітаю тебе з Днем народження! Нехай кожен твій день буде сповнений теплом, радощами й щирими посмішками. Бажаю тобі міцного здоров’я, щирої любові, спокою в душі та безмежного жіночого щастя.

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Наймиліша мамо! Сьогодні особливий день, коли я хочу висловити тобі свою найщирішу вдячність та безмежну любов. Ти – не лише моя найкраща подруга, а й моя найбільша муза, моя незмінна опора в усіх життєвих перипетіях. Твоя сила та тепло завжди зігрівають моє серце, а твоя мудрість надихає на досягнення найвищих цілей. З Днем Народження, мамо! Нехай твоє життя буде таким же прекрасним, як ти сама. Люблю тебе безмежно!

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Моя найдорожча мамо! Сьогодні твій день, і я хочу, щоб ти знала: ти – джерело натхнення в моєму житті. Твоя сила і мудрість завжди мене вражають. Бажаю тобі неймовірних миттєвостей щастя, безмежного здоров’я та здійснення всіх твоїх мрій. З Днем народження!

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Матусю, вітаю! Дякую тобі за все – за твою доброту, мудрість і нескінченну любов. Нехай у твоєму житті буде більше світлих і щасливих моментів!

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Для кожної дитини – День народження мами є особливим днем, тому скажіть своїй найріднішій людині всі найтепліші слова від душі.