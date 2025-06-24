При виборі подарунка варто звернути увагу на вподобання людини. Також необхідно врахувати її індивідуальні особливості, щоденні звички та смаки, пише 24 Канал.
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Які подарунки сподобаються жінці
- Ритуали турботи
Який подарунок сподобається багатій людині / Фото Pexels
Турбуватися про себе надзвичайно важливо. Жінка, яка "має все" гарантовано оцінить можливість відчути релакс, заспокоїтись та "заземлитись".
Серед подарунків у цій тематиці варто виділити:
- набори чаїв для розслаблення;
- набори для домашнього СПА;
- персоналізована медитація (наприклад, з іменним звертанням).
Зверніть увагу! При виборі такого подарунка потрібно враховувати вподобання людини в ароматах. До прикладу, жінка може насолоджуватись квітковими запахами, тоді варто підбирати засоби саме з такими складовими.
- Унікальний досвід
Людина, яка має все у матеріальному плані, неймовірно цінує емоції. Дайте можливість їй відчути новий досвід.
Обирайте найнеочікуваніші майстер-класи та курси. До прикладу, підійдуть уроки каліграфії, гончарства чи акторського мистецтва.
Також такій людині можуть сподобатись:
- приватна лекція з мистецтва, винного етикету чи історії моди;
- унікальна вечеря від шеф-кухаря.
Подарувати такий подарунок можна по-різному. Наприклад, через звичайний сертифікат, або ж запрошення на зустріч, де ви складете компанію людині.
- Генеалогічне дослідження
Варіанти цікавих подарунків, які сподобаються всім / Фото Pexels
Якщо людина, якій ви обираєте подарунок, прагне пізнати свій рід краще, подаруйте їй генеалогічне дослідження. На основі цих результатів можна створити персоналізоване родинне дерево.
- Книга життя
Подаруйте такій людині книгу про її життя. Що туди може увійти:
- розповіді друзів;
- спогади родини;
- фото;
- основні досягнення;
- веселі історії.
Цю книгу можна створити самостійно. Також є спеціальні сервіси, що спрощують цей процес.