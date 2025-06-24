При виборі подарунка варто звернути увагу на вподобання людини. Також необхідно врахувати її індивідуальні особливості, щоденні звички та смаки, пише 24 Канал.

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Які подарунки сподобаються жінці

Ритуали турботи



Який подарунок сподобається багатій людині / Фото Pexels

Турбуватися про себе надзвичайно важливо. Жінка, яка "має все" гарантовано оцінить можливість відчути релакс, заспокоїтись та "заземлитись".

Серед подарунків у цій тематиці варто виділити:

набори чаїв для розслаблення;

набори для домашнього СПА;

персоналізована медитація (наприклад, з іменним звертанням).

Зверніть увагу! При виборі такого подарунка потрібно враховувати вподобання людини в ароматах. До прикладу, жінка може насолоджуватись квітковими запахами, тоді варто підбирати засоби саме з такими складовими.

Унікальний досвід

Людина, яка має все у матеріальному плані, неймовірно цінує емоції. Дайте можливість їй відчути новий досвід.

Обирайте найнеочікуваніші майстер-класи та курси. До прикладу, підійдуть уроки каліграфії, гончарства чи акторського мистецтва.

Також такій людині можуть сподобатись:

приватна лекція з мистецтва, винного етикету чи історії моди;

унікальна вечеря від шеф-кухаря.

Подарувати такий подарунок можна по-різному. Наприклад, через звичайний сертифікат, або ж запрошення на зустріч, де ви складете компанію людині.

Генеалогічне дослідження



Варіанти цікавих подарунків, які сподобаються всім / Фото Pexels

Якщо людина, якій ви обираєте подарунок, прагне пізнати свій рід краще, подаруйте їй генеалогічне дослідження. На основі цих результатів можна створити персоналізоване родинне дерево.

Книга життя

Подаруйте такій людині книгу про її життя. Що туди може увійти:

розповіді друзів;

спогади родини;

фото;

основні досягнення;

веселі історії.

Цю книгу можна створити самостійно. Також є спеціальні сервіси, що спрощують цей процес.