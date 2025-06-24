При выборе подарка стоит обратить внимание на предпочтения человека. Также необходимо учесть его индивидуальные особенности, ежедневные привычки и вкусы, пишет 24 Канал.

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Какие подарки понравятся женщине

Ритуалы заботы



Какой подарок понравится богатому человеку / Фото Pexels

Заботиться о себе чрезвычайно важно. Женщина, у которой "есть все" гарантированно оценит возможность почувствовать релакс, успокоиться и "заземлиться".

Среди подарков в этой тематике стоит выделить:

наборы чаев для расслабления;

наборы для домашнего СПА;

персонализированная медитация (например, с именным обращением).

Обратите внимание! При выборе такого подарка нужно учитывать предпочтения человека в ароматах. К примеру, женщина может наслаждаться цветочными запахами, тогда стоит подбирать средства именно с такими составляющими.

Уникальный опыт

Человек, который имеет все в материальном плане, невероятно ценит эмоции. Дайте возможность ему почувствовать новый опыт.

Выбирайте самые неожиданные мастер-классы и курсы. К примеру, подойдут уроки каллиграфии, гончарства или актерского искусства.

Также такому человеку могут понравиться:

частная лекция по искусству, винного этикета или истории моды;

уникальный ужин от шеф-повара.

Преподнести такой подарок можно по-разному. Например, через обычный сертификат, или приглашение на встречу, где вы составите компанию человеку.

Генеалогическое исследование



Варианты интересных подарков, которые понравятся всем / Фото Pexels

Если человек, которому вы выбираете подарок, стремится познать свой род лучше, подарите ему генеалогическое исследование. На основе этих результатов можно создать персонализированное семейное дерево.

Книга жизни

Подарите такому человеку книгу о его жизни. Что туда может войти:

рассказы друзей;

воспоминания семьи;

фото;

основные достижения;

веселые истории.

Эту книгу можно создать самостоятельно. Также есть специальные сервисы, упрощающие этот процесс.