Привітання з Днем народження дитини своїми словами: теплі вітання від щирого серця

Для дітей День народження завжди є радісним та світлим святом. Діти особливим трепетом чекають подарунків і веселощів у колі друзів та рідних. Щоб привітати з Днем народження дитину, рекомендуємо скористатися привітаннями у прозі, які будуть зрозумілими та сказаними від щирого серця.

Для особливих слів дітям різного віку, ми підготували різні варіанти привітань, які ви зможете підібрати опираючись на вік дитини та стать, пише 24 Канал. Привітальні слова підійдуть для батьків, бабусь і дідусів і родичів.

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Часом навіть для дітей не просто підібрати правильні слова на День народження, однак у нашій добірці ви знайдете саме те, що шукаєте.

Привітання з Днем народження дитини у прозі

Вітаю з днем народження, сонечко! ! Бажаю яскравих посмішок та радощів у житті, веселих друзів та багатої фантазії, яка кожен твій день перетворить у цікаву пригоду, добру історію або справжнє свято. Зростай здоровою, життєрадісною та щасливою дитиною, і нехай у тебе завжди буде солодкий та чудовий, немов цукерка, настрій!

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Вітаю тебе з днем народженням! Ти стаєш на рік дорослішим, розумнішим та сміливішим, а це означає, що життя твоє тепер буде ще цікавим, веселим та багатим на пригоди! Бажаю радощів та посмішок, сміху та вдачі, вірних друзів та добрих оцінок у школі. І нехай здійсняться усі мрії!

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З днем народження! Бажаю якомога більше веселощів та солодощів у житті. Бажаю чудових друзів та незабутніх пригод. Бажаю любові та підтримки усієї родини. Бажаю яскравих барв кожного дня та радісних емоцій кожної миті. Будь щасливою дитиною. І нехай тобі все вдається!



Привітання для хлопчинка чи дівчинки з Днем народження / Фото Pinterest

З днем народження! Нехай цей день принесе тобі море посмішок, чудових подарунків і багато-багато солодощів. Будь завжди таким же веселим, добрим і допитливим хлопчиком!

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З днем народження! Вітаю тебе з твоїм особливим днем! Бажаю успіхів у всіх починаннях, вірних друзів і здійснення всіх мрій. Нехай цей рік буде для тебе незабутнім і сповненим нових досягнень!

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Вітаю з днем народження! Нехай твоє життя буде сповнене радістю, чудовими друзями та великими пригодами. Ти приносиш стільки щастя в наші дні, і ми бажаємо тобі всього найкращого у світі!

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Зі святом, моя радість! Бажаю тобі щодня радіти життю, мріяти та посміхатися, дивуватися відкриттям та вірити в дива. Нехай твоє свято буде солодким та веселим! Бажаю тобі міцного здоров’я та багато щасливих днів.



Привітання для дитини з Днем народження / Фото Pinterest

Зі святом, крихітко! Бажаю тобі дзвінко сміятися, весело грати, дружити з гарними дівчатками та хлопчиками, слухати маму та тата. Нехай світ дивує тебе гарними сюрпризами та добрими чудесами.

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З днем ​​народження, сонечко! Бажаю, щоб золота рибка завжди виконувала твої заповітні бажання! Рости маминою та татовою радістю, будь дідусевою та бабусиною гордістю, живи з яскравою усмішкою на личку та з блиском щастя в очах!

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Вітаємо вашого синочка з Днем Народження! Хай його оченята завжди будуть веселі, рученята зайняті улюбленими іграшками, а серце наповнене любов’ю!

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Ти яскрава, амбіційна, рішуча й працьовита. Хай ці якості допоможуть тобі в житті досягти успіхів, реалізувати свої цілі й бути просто щасливою! З Днем Народження, моя квіточко!

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Сьогодні в тебе особливий день! Тому ти можеш відкласти всі домашні завдання і насолодитися подарунками, музикою, солодощами, кульками, іграми та багато чим іншим! Смакуй святковим тортом і радісно проведи свій День народження!



Привітання для хлопчика чи дівчинки з Днем народження / Фото Pinterest

З Днем народження, моє миле дитятко! У твій особливий день, я бажаю, щоб твоє маленьке й любляче серденько завжди наповнювалося щастям, адже ти несеш сонячний промінчик в життя кожного з ким зіштовхуєшся!

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Красуня, з днем ​​народження! Бажаю вирости гарною дівчинкою, розумницею і красунею. Будь здоровою і щасливою. Щоб всі твої починання вінчалися успіхом. Стань прикладом для своїх друзів і гордістю для батьків.

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Красиву і милу дівчинку вітаю з днем народження! Бажаю тобі рости та гарнішати не по днях, а по годинах! Бути розумною і навіть мудрою, стрункою і спортивною, працьовитою, дуже доброю до людей! Нехай здійснюються всі твої заповітні мрії, посмішка частіше висвітлює миле личко, радість приходить несподівано і надовго! Хороших і вірних тобі друзів, любові від рідних, поваги в школі! Успіхів у навчанні та інших заняттях, гарного апетиту і солодкого сну! Будь коханою і щасливою!

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Наша лапочка, сьогодні такий чудовий день – день твого народження. Ти старшою ще на один рік. Будь завжди такою ж милою і доброю дівчинкою, завжди тіш тата і маму гарною поведінкою і своєю веселою посмішкою. Бажаю тобі, щоб у тебе все було просто чудово. Маленька красуня, нехай твоє життя буде яскравим і щасливим, як в казці. Бажаю тобі якнайбільше чарівних і незабутніх моментів. З Днем народження принцеса!



Привітання для дитини з Днем народження / Фото Pinterest

Хороший, добрий, милий хлопчик, вітаю тебе з днем ​​народження. Бажаю ніколи не здаватися, завжди вірити в себе, постійно домагатися нових успіхів і нагород, даючи близьким привід для гордості, а собі – стимул для подальшого підкорення намічених вершин.

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Сьогодні світлий, радісний і щасливий день – твій день народження. Від душі вітаємо тебе і бажаємо рости здоровим, веселим, слухняним хлопчиком. Ніколи не здавайся, йди впевнено вперед до своєї заповітної мрії. Нехай у тебе завжди буде багато хороших, вірних друзів. Нехай бажання виконуються, а удача не залишає тебе.

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З днем ​​народження, маленький принц! Нехай і цей день, і кожен наступний будуть радісними та щасливими. Нехай друзі завжди будуть вірними, уроки – простими, а батьки – найкращими на світі. Зі святом тебе! Перемагай та отримуй саме те, що тобі завжди хотілося.