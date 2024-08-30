Зворушують до сліз: красиві привітання з днем народження подрузі

День народження завжди святкують з найріднішими людьми, а подруга – посідає особливе місце у цьому списку. Вона завжди підтримає у складні хвилини й щиро радіє за ваші успіхи.

У день народження подруги хочеться подякувати їй за всі моменти, які вдалося прожити разом. Як привітати її з днем народження та що побажати – далі у добірці Lady 24.

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Що побажати подрузі у день народження

Дорога моя (ім'я), вітаю тебе з днем народження! Від щирого серця бажаю тобі добра, любові й душевної гармонії. Нехай кожна мить буде наповнена радістю, удачею та щастям. Гармонії, домашнього тепла й добробуту. Незабутніх подорожей та вірних друзів! Ти – неймовірна жінка, яка здатна подолати будь-які перешкоди, а тому – ніколи не здавайся та йди до мети.

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З днем народження, моя люба! Завжди залишайся собою, наповнюй цей світ своєю красою й добротою, насолоджуйся життям, кохай та будь коханою. Міцного здоров'я, щастя, удачі та всього найкращого! Сяй, моя зірко, та знай – я завжди підтримаю й подам руку допомоги.

Привітання подрузі з днем народження / Фото Побажайко

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Моя найкраща подруго, вітаю тебе з днем народження! Здоров'я, щастя і любові. Ти – талановита, креативна, натхненна й безмежно красива. Нехай твоє життя буде повне багатства й успіху! Бажаю тобі всього найкращого, багато подорожей, безлічі щасливих моментів та реалізації усіх мрій!

Привітання у віршах

Подружко дорогенька, вітаю!

У це свято я щиро бажаю,

Щоб тебе оминали тривоги,

Були легкими життєві дороги.

Зичу щастя, вірних друзів, любові,

Хай в сім'ї усі будуть здорові,

Яскравого сонця і неба безхмарного,

Позитивних моментів в житті різнобарвному!



Привітання подрузі з днем народження / Фото Moonzori

***

Люба моя квіточка, вітаю!

Будь щаслива – я благаю.

Зіроньку на небі загадай,

І здійсниться мрія, тільки почекай.

Подругу собі я не вибирала,

То доля мені тебе подарувала.

Кращої людини у світі не знайти,

Ти, як діамант, треба зберегти.

Хочу побажати Янгола тобі,

Неземної радості й рука в руці.

Безмежного кохання, радісних думок,

Душевного покою, і хай все буде ок!

***

Обіймаю міцно-міцно,

Наливаю в келих щастя...

Будь красива і кохана,

Про що мрієш – хай все вдасться.

Хай всміхається до тебе

Цілий світ, і ти у ньому

Досягнеш самого неба,

Будеш кращою у всьому!

З днем народження вітаю,

Подруго моя чудова,

Келих високо здіймаю,

Щоби ти була здорова!