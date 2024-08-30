Зворушують до сліз: красиві привітання з днем народження подрузі
День народження завжди святкують з найріднішими людьми, а подруга – посідає особливе місце у цьому списку. Вона завжди підтримає у складні хвилини й щиро радіє за ваші успіхи.
У день народження подруги хочеться подякувати їй за всі моменти, які вдалося прожити разом. Як привітати її з днем народження та що побажати – далі у добірці Lady 24.
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Що побажати подрузі у день народження
Дорога моя (ім'я), вітаю тебе з днем народження! Від щирого серця бажаю тобі добра, любові й душевної гармонії. Нехай кожна мить буде наповнена радістю, удачею та щастям. Гармонії, домашнього тепла й добробуту. Незабутніх подорожей та вірних друзів! Ти – неймовірна жінка, яка здатна подолати будь-які перешкоди, а тому – ніколи не здавайся та йди до мети.
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З днем народження, моя люба! Завжди залишайся собою, наповнюй цей світ своєю красою й добротою, насолоджуйся життям, кохай та будь коханою. Міцного здоров'я, щастя, удачі та всього найкращого! Сяй, моя зірко, та знай – я завжди підтримаю й подам руку допомоги.
Привітання подрузі з днем народження / Фото Побажайко
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Моя найкраща подруго, вітаю тебе з днем народження! Здоров'я, щастя і любові. Ти – талановита, креативна, натхненна й безмежно красива. Нехай твоє життя буде повне багатства й успіху! Бажаю тобі всього найкращого, багато подорожей, безлічі щасливих моментів та реалізації усіх мрій!
Привітання у віршах
Подружко дорогенька, вітаю!
У це свято я щиро бажаю,
Щоб тебе оминали тривоги,
Були легкими життєві дороги.
Зичу щастя, вірних друзів, любові,
Хай в сім'ї усі будуть здорові,
Яскравого сонця і неба безхмарного,
Позитивних моментів в житті різнобарвному!
Привітання подрузі з днем народження / Фото Moonzori
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Люба моя квіточка, вітаю!
Будь щаслива – я благаю.
Зіроньку на небі загадай,
І здійсниться мрія, тільки почекай.
Подругу собі я не вибирала,
То доля мені тебе подарувала.
Кращої людини у світі не знайти,
Ти, як діамант, треба зберегти.
Хочу побажати Янгола тобі,
Неземної радості й рука в руці.
Безмежного кохання, радісних думок,
Душевного покою, і хай все буде ок!
***
Обіймаю міцно-міцно,
Наливаю в келих щастя...
Будь красива і кохана,
Про що мрієш – хай все вдасться.
Хай всміхається до тебе
Цілий світ, і ти у ньому
Досягнеш самого неба,
Будеш кращою у всьому!
З днем народження вітаю,
Подруго моя чудова,
Келих високо здіймаю,
Щоби ти була здорова!