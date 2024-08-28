Щоб не виникало труднощів, що ж сказати чоловіку на день народження, Lady 24 зібрали цікаві та щирі привітання, які допоможуть підняти настрій іменника.
До теми Неймовірний заряд настрою: побажання гарного дня чоловіку у картинках
Привітання з днем народження своїми словами
Любий, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі, щоб всі твої бажання здійснювалися, а мрії – ставали реальністю. Вірних друзів, домашнього тепла і затишку, щастя, здоров'я і вдачі. Нехай улюблена справа приносить тобі не лише задоволення, а й добробут. Нехай кожна мить твого життя буде наповнена приємними моментами й сюрпризами!
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Ти – мій герой. Ти – взірець мужності та сили. У день твого народження я хочу тобі подякувати за все, що ти робиш для мене й нашої родини, а також бажаю тобі міцного здоров'я, безмежного щастя, подорожей, яскравих моментів та усього, про що ти можеш мріяти. Нехай удача завжди йде поруч по життю, а кожен день – наповнений добром. Я тебе кохаю і від щирого серця бажаю тобі лише найкращого.
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Коханий (ім'я), вітаю тебе з днем народження! Ти не просто чоловік. Ти вірний друг, найкращий син, ідеальний чоловік. Ти завжди готовий підставити своє плече й допомогти в тяжку хвилину, тому мені не вистачить і життя, щоб висловити свою вдячність. Залишайся таким чуйним та веселим, кмітливим та сміливим, енергійним і неповторним. Нехай тобі завжди щастить, а вдача – стане вірною подругою! Міцного здоров'я, добробуту і найкращих людей поряд.
Як привітати чоловіка з днем народження / Фото Unsplash
Привітання чоловіку у віршах
Хай пливе щасливо твій життєвий човен
І минає легко береги круті,
І любові буде хай завжди він повен,
То найголовніше у людськім житті.
Нехай в душі завжди горять
Іскринки радості й чекання,
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання.
***
Чого бажати в кращий день?
Ну звісно, радощів, везіння.
Нехай збувається усе,
На що є мрії та терпіння!
Здоров'я, мудрості, тепла,
Кохання вірного міцного.
І досягти всіляких благ,
Що є життєвою основою!
***
Бажаю мужності та сил,
Великих звершень та достатку.
Щоб мрії легко ти здійснив,
Щоб справи усі були в порядку!
Кохання справжнього тобі
Та дружби вірної, міцної.
Щоб кожен день життю радів
І долі не бажав другої!
Привітання чоловіку у картинках
З днем народження чоловіку / Фото Твій світ
З днем народження чоловіку / Фото forumsmile
З днем народження чоловіку / Фото muzvitanka