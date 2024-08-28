Щоб не виникало труднощів, що ж сказати чоловіку на день народження, Lady 24 зібрали цікаві та щирі привітання, які допоможуть підняти настрій іменника.

До теми Неймовірний заряд настрою: побажання гарного дня чоловіку у картинках

Привітання з днем народження своїми словами

Любий, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі, щоб всі твої бажання здійснювалися, а мрії – ставали реальністю. Вірних друзів, домашнього тепла і затишку, щастя, здоров'я і вдачі. Нехай улюблена справа приносить тобі не лише задоволення, а й добробут. Нехай кожна мить твого життя буде наповнена приємними моментами й сюрпризами!

***

Ти – мій герой. Ти – взірець мужності та сили. У день твого народження я хочу тобі подякувати за все, що ти робиш для мене й нашої родини, а також бажаю тобі міцного здоров'я, безмежного щастя, подорожей, яскравих моментів та усього, про що ти можеш мріяти. Нехай удача завжди йде поруч по життю, а кожен день – наповнений добром. Я тебе кохаю і від щирого серця бажаю тобі лише найкращого.

***

Коханий (ім'я), вітаю тебе з днем народження! Ти не просто чоловік. Ти вірний друг, найкращий син, ідеальний чоловік. Ти завжди готовий підставити своє плече й допомогти в тяжку хвилину, тому мені не вистачить і життя, щоб висловити свою вдячність. Залишайся таким чуйним та веселим, кмітливим та сміливим, енергійним і неповторним. Нехай тобі завжди щастить, а вдача – стане вірною подругою! Міцного здоров'я, добробуту і найкращих людей поряд.



Як привітати чоловіка з днем народження / Фото Unsplash

Привітання чоловіку у віршах

Хай пливе щасливо твій життєвий човен

І минає легко береги круті,

І любові буде хай завжди він повен,

То найголовніше у людськім житті.

Нехай в душі завжди горять

Іскринки радості й чекання,

Нехай не знає серце зрад,

А тільки радість і кохання.

***

Чого бажати в кращий день?

Ну звісно, радощів, везіння.

Нехай збувається усе,

На що є мрії та терпіння!

Здоров'я, мудрості, тепла,

Кохання вірного міцного.

І досягти всіляких благ,

Що є життєвою основою!

***

Бажаю мужності та сил,

Великих звершень та достатку.

Щоб мрії легко ти здійснив,

Щоб справи усі були в порядку!

Кохання справжнього тобі

Та дружби вірної, міцної.

Щоб кожен день життю радів

І долі не бажав другої!

Привітання чоловіку у картинках



З днем народження чоловіку / Фото Твій світ



З днем народження чоловіку / Фото forumsmile