Чтобы не возникало трудностей, что же сказать мужчине на день рождения, Lady 24 собрали интересные и искренние поздравления, которые помогут поднять настроение существительного.

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Поздравления с днем рождения своими словами

Любимый, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе, чтобы все твои желания осуществлялись, а мечты – становились реальностью. Верных друзей, домашнего тепла и уюта, счастья, здоровья и удачи. Пусть любимое дело приносит тебе не только удовольствие, но и благосостояние. Пусть каждое мгновение твоей жизни будет наполнено приятными моментами и сюрпризами!

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Ты – мой герой. Ты – образец мужества и силы. В день твоего рождения я хочу тебя поблагодарить за все, что ты делаешь для меня и нашей семьи, а также желаю тебе крепкого здоровья, безграничного счастья, путешествий, ярких моментов и всего, о чем ты можешь мечтать. Пусть удача всегда идет рядом по жизни, а каждый день – наполнен добром. Я тебя люблю и от всей души желаю тебе только самого лучшего.

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Любимый (имя), поздравляю тебя с днем рождения! Ты не просто мужчина. Ты верный друг, лучший сын, идеальный муж. Ты всегда готов подставить свое плечо и помочь в трудную минуту, поэтому мне не хватит и жизни, чтобы выразить свою благодарность. Оставайся таким отзывчивым и веселым, сообразительным и смелым, энергичным и неповторимым. Пусть тебе всегда везет, а удача – станет верной подругой! Крепкого здоровья, благополучия и самых лучших людей рядом.



Как поздравить мужчину с днем рождения / Фото Unsplash

Поздравления мужчине в стихах

Пусть плывет счастливо твоя жизненная лодка

И проходит легко берега крутые,

И любви будет пусть всегда она полна,

То самое главное в человеческой жизни.

Пусть в душе всегда горят

Искорки радости и ожидания,

Пусть не знает сердце измен,

А только радость и любовь.

***

Чего желать в лучший день?

Ну конечно, радостей, везения.

Пусть сбывается все,

На что есть мечты и терпение!

Здоровья, мудрости, тепла,

Любви верной крепкой.

И достичь всевозможных благ,

Что является жизненной основой!

***

Желаю мужества и сил,

Больших свершений и достатка.

Чтобы мечты легко ты осуществил,

Чтобы дела все были в порядке!

Любви настоящей тебе

И дружбы верной, крепкой.

Чтобы каждый день жизни радовался

И судьбы не желал второй!

Поздравления мужчине в картинках



С днем рождения мужчине / Фото Твой мир



С днем рождения мужчине / Фото forumsmile