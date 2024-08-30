Трогают до слез: красивые поздравления с днем рождения подруге

День рождения всегда празднуют с самыми родными людьми, а подруга – занимает особое место в этом списке. Она всегда поддержит в сложные минуты и искренне радуется за ваши успехи.

В день рождения подруги хочется поблагодарить ее за все моменты, которые удалось прожить вместе. Как поздравить ее с днем рождения и что пожелать – далее в подборке Lady 24.

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Что пожелать подруге в день рождения в день рождения

Дорогая моя (имя), поздравляю тебя с днем рождения! От всей души желаю тебе добра, любви и душевной гармонии. Пусть каждое мгновение будет наполнено радостью, удачей и счастьем. Гармонии, домашнего тепла и благополучия. Незабываемых путешествий и верных друзей! Ты – невероятная женщина, которая способна преодолеть любые препятствия, а потому – никогда не сдавайся и иди к цели.

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С днем рождения, моя дорогая! Всегда оставайся собой, наполняй этот мир своей красотой и добротой, наслаждайся жизнью, люби и будь любимой. Крепкого здоровья, счастья, удачи и всего наилучшего! Сияй, моя звездочка, и знай – я всегда поддержу и подам руку помощи.



Поздравление подруге с днем рождения / Фото Побажайко

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Моя лучшая подруга, поздравляю тебя с днем рождения! Здоровья, счастья и любви. Ты – талантливая, креативная, вдохновенная и бесконечно красивая. Пусть твоя жизнь будет полна богатства и успеха! Желаю тебе всего самого лучшего, много путешествий, множества счастливых моментов и реализации всех мечтаний!

Поздравления в стихах

Подружка дорогая, поздравляю!

В этот праздник я искренне желаю,

Чтобы тебя обходили тревоги,

Были легкими жизненные дороги.

Желаю счастья, верных друзей, любви,

Пусть в семье все будут здоровы,

Яркого солнца и неба безоблачного,

Позитивных моментов в жизни разноцветной!



Поздравление подруге с днем рождения / Фото Moonzori

***

Любимый мой цветочек, поздравляю!

Будь счастлива – я умоляю.

Звездочку на небе загадай,

И сбудется мечта, только подожди.

Подругу себе я не выбирала,

То судьба мне тебя подарила.

Лучшего человека в мире не найти,

Ты, как бриллиант, надо сохранить.

Хочу пожелать Ангела тебе,

Неземной радости и рука в руке.

Безграничной любви, радостных мыслей,

Душевного покоя, и пусть все будет ок!

***

Обнимаю крепко-крепко,

Наливаю в бокал счастья...

Будь красива и любима,

О чем мечтаешь – пусть все удастся.

Пусть улыбается к тебе

Целый мир, и ты в нем

Достигнешь самого неба,

Будешь лучшей во всем!

С днем рождения поздравляю,

Подруга моя замечательная,

Бокал высоко поднимаю,

Чтобы ты была здорова!