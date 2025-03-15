Привітання у цей день має бути персоналізоване і сповнене особистих почуттів. Аби висловити свої побажання, необов'язково "вигадувати велосипед". Скористайтесь варіантами оригінальних та щирих привітань, що прикрасять іменини вашої близької людини, пише 24 Канал.

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Які приємні слова сказати на іменини

Вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб цей день приніс багато радості та тепла в твоєму житті. Нехай твоя душа завжди буде спокійною, а серце – щасливим. Здоров’я, удачі та гармонії на кожному кроці!

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Вітаю з чудовим святом іменинами! Бажаю, щоб життя дарувало тільки радість, а всі мрії здійснювалися. Хай твоя доброта і щирість повертаються до тебе у вигляді удачі та підтримки близьких. Щастя, здоров’я і великих успіхів у всіх справах!

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Вітаю з іменинами! Бажаю тобі море посмішок і океан удачі. Нехай цей день принесе тобі тільки радість, а всі твої бажання здійсняться якнайшвидше. Ти заслуговуєш на найкраще!



Як привітати близьку людину з Днем янгола / Фото Pinterest

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З іменинами тебе! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене лише світлих моментів і незабутніх вражень. Нехай кожен день приносить радість, а душа розцвітає від тепла і гармонії. Бажаю тобі здоров'я, яке допоможе здійснювати всі твої мрії та задуми. Нехай у твоєму серці завжди буде місце для добра, а попереду – лише яскраві перспективи. Нехай цей день принесе тобі тільки радість і гарний настрій!

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Вітаю з іменинами! Бажаю тобі здійснення найзаповітніших бажань і безмежного щастя. Нехай твоє серце розцвітає від радості, а життя дарує тільки найкраще. Нехай цей рік принесе тобі безліч нових можливостей, а ти сміливо йди до своїх цілей. Бажаю здоров’я, адже це найбільше багатство, і віри в себе на кожному кроці. Нехай поруч будуть тільки вірні друзі, які підтримають тебе у будь-якій ситуації. З іменинами, хай щастить тобі завжди!

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З іменинами! Бажаю тобі тільки найкращого: здоров’я, удачі і справжнього щастя. Нехай цей день принесе тільки позитив і відчуття тепла від близьких людей. Бажаю нових досягнень у всіх справах!



Варіанти красивих привітань на День ангела / Фото Pinterest

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Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб цей день став початком нового щасливого етапу в твоєму житті. Нехай у твоєму серці завжди буде світло, а в душі – гармонія!

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З іменинами! Бажаю здійснення всіх мрій та заповітних бажань. Нехай цей день принесе теплоту і радість у твоєму серці, а всі твої дороги ведуть до великого щастя!

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Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб цей день приніс багато радісних миттєвостей і тепла в твоєму серці. Нехай удача супроводжує тебе на кожному кроці, а всі твої плани здійснюються без труднощів. Бажаю здоров'я, яке дозволить радіти кожному дню, і справжнього щастя, яке наповнюватиме твою душу!



Що сказати на іменини, аби людині було приємно / Фото Pinterest

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Вітаю з іменинами! Бажаю тобі безмежного щастя, здоров’я, а також гармонії в душі. Нехай у твоєму житті буде більше усмішок, а всі труднощі залишаються позаду. Приймай цей день як нову можливість для досягнення своїх мрій!

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З іменинами! Бажаю, щоб твоє серце було завжди спокійним, а душа – щасливою. Нехай цей день принесе лише приємні сюрпризи, а попереду відкриються нові горизонти та можливості. Хай удача ніколи не залишає тебе, а всі твої бажання здійснюються швидше, ніж ти очікуєш. Залишайся такою ж яскравою, доброю та натхненною людиною. Бажаю мирного неба над головою і підтримки від людей, які тебе оточують. Нехай кожен день буде наповнений радістю та гармонією!