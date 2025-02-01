Оригінальні привітання для колеги з Днем народження

Підібрати слова для того, аби привітати колегу буває складно. Хочеться сказати багато приємного однак, водночас не перейти межу ділових стосунків.

Якщо ви не знаєте як привітати колегу, не засмучуйтесь. Скористайтесь одним з готових привітань, які ми підготували для вас, пише 24 Канал.

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Яке повідомлення надіслати колезі на День народження

Вітаю тебе з чудовим святом – твоїм Днем народження! Бажаю тобі безмежного щастя, міцного здоров’я, удачі у всіх справах та тепла в серці. Нехай цей рік принесе багато нових можливостей і радісних моментів!

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Вітаю тебе з чудовим святом! Ти – справжній професіонал і неймовірно приємна людина. Бажаю здоров'я, натхнення та успіхів у всіх починаннях. Нехай цей рік буде ще кращим, а робота приносить тільки задоволення!



Приклади привітань з Днем народження / Фото Pinterest

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З Днем народження! Нехай цей день буде таким же яскравим і енергійним, як і ти! Бажаю, щоб в житті було більше радісних моментів, а робота приносила тільки задоволення. Ти – чудовий колега, і я рада працювати разом з тобою!

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Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі море позитиву, океан удачі і приємні сюрпризи на кожному кроці. Нехай твоя енергія ніколи не закінчується, а робота буде завжди легкою і веселою!

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З Днем народження! Бажаю, щоб твоя праця завжди приносила плоди, а всі твої зусилля окупалися сторицею. Нехай цей рік буде наповнений новими можливостями та яскравими моментами для тебе!

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З Днем народження! Бажаю тобі удачі у всіх починаннях, здоров'я на довгі роки та гармонії в житті. Нехай твоя енергія та оптимізм дарують тобі нові перспективи і приводять до великих досягнень!



Який тост сказати колезі на День народження / Фото Pinterest

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Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю творчого натхнення, успіхів у всіх проєктах та благополуччя в житті. Нехай кожен твій день буде сповнений радості, а твоя праця приносить задоволення та нові горизонти!

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Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю, щоб твій день був сповнений радості, а рік – нових можливостей, великих досягнень і тільки позитивних емоцій. Нехай у твоєму житті буде більше моментів щастя, ніж зусиль, а поруч завжди будуть вірні друзі і підтримка!

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Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі щастя, здоров'я, удачі і гармонії у всьому! Нехай цей рік принесе тобі багато радості, цікавих подій і людей, які дарують тільки позитивні емоції. Ти заслуговуєш найкращого!

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З Днем народження! Дуже рада працювати разом з тобою. Твоя відданість справі та професіоналізм завжди надихають! Бажаю тобі благополуччя, радості, великих досягнень і море позитиву в особистому житті!

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Приклади тостів День народження / Фото Pinterest

Дорога, колего, з Днем народження! Бажаю тобі багато щасливих моментів, радості і удачі! Твоя праця завжди приносить чудові результати, і я дуже вдячна за твою підтримку та співпрацю. Нехай цей рік буде ще більш успішним і яскравим!

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Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі натхнення для нових досягнень, здоров’я і внутрішнього спокою. Нехай життя дарує яскраві миті, а робота приносить задоволення та нові перемоги!

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З Днем народження! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди були лише яскраві моменти, а в серці – тільки тепло і світло. Нехай цей рік принесе тобі нові можливості для розвитку та успіху, а всі твої мрії збуваються!

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Що написати в листівці як привітання на День народження / Фото Pinterest

Вітаю з Днем народження! Бажаю, щоб робота була завжди легкою та цікавою, а досягнення не забарилися! Нехай усі твої професійні плани здійсняться, а день принесе тільки приємні сюрпризи!

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З Днем народження! Бажаю тобі неймовірного щастя, тепла в душі і багато яскравих моментів у житті! Ти чудовий колега, завжди даруєш позитив і натхнення. Нехай цей рік буде для тебе ще кращим і наповненим чудовими подіями!