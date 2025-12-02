Йдеться про прозору пудру, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Ми звикли купувати матуючу пудру, однак прозора пудра – це дуже дрібний порошок без кольору, який наносять поверх тонального крему.

Читайте також Губні помади, які безжально старять: уникайте їх після 25 років

Чому прозора пудра така дієва?

Пудра закріплює макіяж та створює непомітний шар, що фіксує макіяж, не даючи йому скочуватися. Окрім того, прозора пудра делікатно маскує шкіру й надає їй легкості та природного вигляду.

Цю пудру потрібно наносити на обличчя мінімально. Спочатку візьміть продукт на пухнастий пензлик та пройдіться по Т-зоні та під очима. Таким чином ви отримаєте гарний фініш без зайвого матування. Якщо ж попереду важлива подія, тоді пудру можна нанести щільнішим шаром.



Прозора пудра покращує колір обличчя / Фото Freepik

Сучасні прозорі пудри є розсипчастими чи пресованими. Вони набагато м’якші та комфортніші, ніж їхні матові попередниці десятирічної давнини. Саме тому візажисти називають прозору пудру незамінним продуктом, коли потрібно, щоб макіяж добре тримався багато годин поспіль.

Цей засіб робить обличчя гладким та акуратним, тому пудру варто обов’язково додати до своєї косметички.

Щоб макіяж виглядав ще краще, вранці можна скористатися лімфодренажним масажем, щоб зняти набряк обличчя, пише City Magazine. Лімфодренажний масаж покращує колір шкіри та робить її пружною. Потрібно лише скористатися охолодженою металевою ложкою. На шкіру треба нанести крем, тоді зробити масаж ложкою до 5 хвилин.

Які ще є б'юті-поради?