Речь идет о прозрачной пудре, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Мы привыкли покупать матирующую пудру, однако прозрачная пудра – это очень мелкий порошок без цвета, который наносят поверх тонального крема.

Почему прозрачная пудра такая действенная?

Пудра закрепляет макияж и создает незаметный слой, фиксирующий макияж, не давая ему скатываться. Кроме того, прозрачная пудра деликатно маскирует кожу и придает ей легкости и естественный вид.

Эту пудру нужно наносить на лицо минимально. Сначала возьмите продукт на пушистую кисточку и пройдитесь по Т-зоне и под глазами. Таким образом вы получите красивый финиш без лишнего матирования. Если же впереди важное событие, тогда пудру можно нанести более плотным слоем.



Прозрачная пудра улучшает цвет лица / Фото Freepik

Современные прозрачные пудры являются рассыпчатыми или прессованными. Они гораздо мягче и комфортнее, чем их матовые предшественницы десятилетней давности. Именно поэтому визажисты называют прозрачную пудру незаменимым продуктом, когда нужно, чтобы макияж хорошо держался много часов подряд.

Это средство делает лицо гладким и аккуратным, поэтому пудру стоит обязательно добавить в свою косметичку.

Чтобы макияж выглядел еще лучше, утром можно воспользоваться лимфодренажным массажем, чтобы снять отек лица, пишет City Magazine. Лимфодренажный массаж улучшает цвет кожи и делает ее упругой. Нужно лишь воспользоваться охлажденной металлической ложкой. На кожу надо нанести крем, тогда сделать массаж ложкой до 5 минут.

Какие еще есть бьюти-советы?