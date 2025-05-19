Що насправді потрібно їсти на вечерю, аби схуднути

Вечеря це дуже важливий прийом їжі, який ніби підсумовує увесь наш день. Саме вона впливає на сон і самопочуття наступного ранку.

Зіркова дієтологиня Наталія Самойленко каже, що особливу увагу потрібно звертати саме на те, які продукти ви вживаєте ввечері. Адже правильно підібраний раціон допоможе швидко і легко схуднути, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

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Як радять худнути дієтологи

Поміняйте місцями сніданок та вечерю

Перегляньте своє меню і зверніть увагу на те, наскільки білковими є традиційні сніданки. Зокрема, омлет.

Ваш ранковий омлет більше підійде для вечірнього прийому їжі як актуальне джерело амінокислот, а гречку з вінегретом краще з’їсти на сніданок як джерело вуглеводів. Як результат – зайва вага піде за тих же продуктів і порцій,

– каже Наталія.

Мінімізуйте шкідливу їжу

З вечері варто виключити смажену та "важку" їжу. Як приклад можна навести:

вареники;

червоне м'ясо;

млинці;

квасолю;

ковбасу (та загалом усі продукти, що були промислово перероблені).



Що не можна їсти на вечерю / Фото Pexels

Контролюйте розмір порції

Не варто "забивати" шлунок, навіть, якщо ваша тарілка має нормальну калорійність. Вчиться їсти невеликими порціями.

Їжте вчасно

Їсти потрібно приблизно за 3-4 години до сну. Таким чином, коли ви лягатимете спати, ваш шлунок не буде забитий, тобто, зникне відчуття важкості.