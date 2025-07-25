Пучок Памели Андерсон: як врятувати укладку на другий день

Памела Андерсон – відома фотомодель та акторка, яка стала справжнім секс-символом 00-х та 90-х. Стиль зірки у той період наслідують досі.

Укладки акторки заслуговують окремої уваги. Ці зачіски залишаються актуальними і досі. Зокрема і легендарний пучок Памели, повідомляє 24 Канал.

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Як зробити пучок Памели Андерсон?

Пучок Памели Андерсон дуже об'ємний і легкий. Він ідеально вписується в актуальну нині тенденцію – тренд на "розхлябані" зачіски.

Насправді, аби відтворити легендарний пучок Памели, потрібно лише декілька простих рухів. Проте, щоб ця зачіска виглядала довершено можна приділити їй трохи більше часу і насолоджуватись неймовірним результатом.

Як легко зробити Пучок Памели:

Спочатку потрібно зробити високий і не дуже акуратний хвіст. Він має бути злегка недбалим. Якщо ви прагнете створити додатковий об'єм, попередньо накрутіть волосся за допомогою плойки.

Далі потрібно дістати з хвоста прядки біля обличчя.

Накрутіть хвостик. Він має розпадатися на безліч прядок. Кожен локон зробіть максимально тонким.

Підкрутіть прядки біля обличчя. Вони мають бути дуже об'ємними.

З хвоста сформуйте пучок. Витягніть з нього прядки.

Зафіксуйте результат за допомогою невеликої кількості лаку.

Відеоінструкція:

Інструкцій для виготовлення такої зачіски багато. Якщо відтворювати саме оригінал, то жодної накрутки непотрібно робити. Пам'ятайте, що це вчорашня об'ємна укладка, яка ще тримає форму.

Цікаво! Свій Пучок Памели робила на стрінги. Трусики зірка використовувала замість класичної гумки.