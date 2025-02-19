Як випрати пуховик після зими: кілька важливих правил

Після завершення зимового сезону, пуховик потрібно обов’язково випрати. Робити це можна вручну чи в пральній машинці, а завдяки кільком порадам, ви не лише збережете гарний вигляд куртки, але і її властивості.

Теплий наповнювач пуховика добре зігріває у холодний період, а матеріал не пропускає вітер, пише 24 Канал. Одяг є універсальним у носінні, але для того, щоб він якомога довше прослужив, потрібно за ним правильно доглядати.

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Через щоденне носіння пуховика, його потрібно випрати наприкінці зими, щоб брудна річ не зберігалася у шафі аж до грудня. Якщо на ній є плями, то за цей час вони зможуть настільки сильно в’їстися у волокна, що їх буде важко вивести. Нижче розповімо, як попрати пуховик двома зручними способами.

Як попрати пуховик у пральній машинці

Відстебніть капюшон, перевірте кишені й застебніть всі блискавки та ґудзики, оскільки в розстібнуті вони можуть пошкодити барабан пральної машинки. Якщо на етикетці пише, що куртку можна прати в машинці, тоді кидайте в барабан лише одну річ.

Поставте прання на делікатний режим при температурі 30 градусів та засуньте в барабан кілька тенісних м’ячиків. Віджимання потрібно поставити на 400 або максимум 600 оборотів на хвилину.



Поради щодо прання зимового пуховика / Фото Pexels

Сушити після прання пуховик потрібно вертикально. Повісьте його на вішак й періодично розпушуйте, тоді в міру висихання сухий пух буде відділятися від мокрого й заповнювати в комірках порожнє місце, звільняючи його навколо намоклого наповнювач, що висихає.

Як попрати пуховик вручну

Пуховик також можна випрати вручну. Це можна зробити в об’ємному тазі чи ванній, заткнувши її пробкою й набравши води. Щоб агресивний порошок не зіпсував наповнювач, радимо придбати спеціальний засіб для прання верхнього одягу з пухом.

Спочатку очистіть плями за допомогою мийного засобу та зубної щітки. Далі після делікатної очистки замочіть куртку у воді кімнатної температури. Опустіть її у воду й залишіть на 15 хвилин, а тоді змийте й наповніть чистою водою, щоб сполоснути. При віджиманні скручувати пуховик не можна, інакше він деформується, краще трохи відіжміть воду.

Якщо віджимання було мінімальним, то після прання пуховик потрібно обернути у великий махровий рушник на кілька хвилин, щоб він увібрав воду.