Прати шапку після зими – це обов’язкова процедура, пише 24 Канал. Чомусь більшість вважають, що її треба прати лише один раз в сезон, наприкінці зими, але це помилка. Насправді головні убори потрібно прати від 3 до 5 разів на сезон.

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Шапка захищає нас від холоду та вітру, але разом з цим накопичує пил, бруд та жир від волосся. На шапках осідають омертвілі частинки шкіри голови, тому кількаразове прання є необхідністю.

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Окрім того, на шапці можуть залишатися сліди тонального засобу, які згодом стають комфортним середовищем для розвитку бактерій. Зимовий сезон вже незабаром завершиться, тому розповімо, як саме випрати шапку.

Як випрати шапку після зими

Перед пранням шапки потрібно врахувати матеріал, з якого вона виготовлена. Загалом головні убори можна прати в машинці в делікатному режимі, але за можливості, це краще зробити вручну, щоб не деформувати виріб. Вовняну шапку потрібно замочити в теплій воді з рідким миючим засобом. Далі шапку потрібно прополоскати в чистій воді й мінімально викрутити.



Шапку потрібно обов'язково прати / Фото Unsplash

Не можна використовувати автоматичне прання лише для тих шапок, які мають декор. Мохер, кашемір та ангору можна прати із застосуванням дитячого шампуню. Також можна використовувати господарське мило. Шерсть легко вбирає аромати, які потім важко вивести, тому краще використовувати мило без запаху.

Зверніть увагу й на такий аксесуар як рукавиці. Саме вони беруть на себе основний удар при контакті з поручнями громадського транспорту, дверними ручками тощо, тому їх потрібно прати не наприкінці сезону, а раз на тиждень. Рукавички є найголовнішим переносником інфекцій, саме тому їхнє прання є необхідністю.