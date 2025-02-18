Стирать шапку после зимы – это обязательная процедура, пишет 24 Канал. Почему-то большинство считают, что ее надо стирать только один раз в сезон, в конце зимы, но это ошибка. На самом деле головные уборы нужно стирать от 3 до 5 раз в сезон.

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Шапка защищает нас от холода и ветра, но вместе с этим накапливает пыль, грязь и жир от волос. На шапках оседают омертвевшие частички кожи головы, поэтому неоднократная стирка является необходимостью.

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Кроме того, на шапке могут оставаться следы тонального средства, которые впоследствии становятся комфортной средой для развития бактерий. Зимний сезон уже скоро завершится, поэтому расскажем, как именно постирать шапку.

Как постирать шапку после зимы

Перед стиркой шапки нужно учесть материал, из которого она изготовлена. В общем головные уборы можно стирать в машинке в деликатном режиме, но по возможности, это лучше сделать вручную, чтобы не деформировать изделие. Шерстяную шапку нужно замочить в теплой воде с жидким моющим средством. Далее шапку нужно прополоскать в чистой воде и минимально выкрутить.



Шапку нужно обязательно стирать / Фото Unsplash

Нельзя использовать автоматическую стирку только для тех шапок, которые имеют декор. Мохер, кашемир и ангору можно стирать с применением детского шампуня. Также можно использовать хозяйственное мыло. Шерсть легко впитывает ароматы, которые потом трудно вывести, поэтому лучше использовать мыло без запаха.

Обратите внимание и на такой аксессуар как варежки. Именно они берут на себя основной удар при контакте с поручнями общественного транспорта, дверными ручками и т.д., поэтому их нужно стирать не в конце сезона, а раз в неделю. Перчатки являются главным переносчиком инфекций, именно поэтому их стирка является необходимостью.