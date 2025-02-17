Женщина в любом возрасте может выглядеть хорошо и прекрасно выходить на фото, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.net. Но как ни крути, внешность женщин после 50 лет таки меняется, поэтому специалисты рассказали об определенных лайфхаках, которые позволят им всегда оставаться безупречными.

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Макияж

Женщинам после 50 лет стоит помнить главное правило макияжа – он должен состоять из легких тональных средств. Плотное тональное средство способно подчеркнуть недостатки и возрастные изменения на коже лица, поэтому лучше использовать флюиды, которые имеют легкую текстуру и хорошо маскируют морщины и заломы, не перегружая образ.

Румяна должны быть теплых персиковых или коралловых оттенков. Губы лучше красить в нюдовом цвете с добавлением легкого блеска, чтобы освежить и омолодить общий образ.

Наряд

Светлая одежда прямого кроя поможет получить привлекательный вид на фото и в повседневной жизни. Такой наряд хорошо подчеркивает естественную красоту фигуры и маскирует лишние килограммы, если они есть. Вещи не должны быть слишком свободными, но и не сильно приталенными. После 50 лет женщинам надо отдавать предпочтение одежде свободного кроя из плотных и качественных тканей, которые удлиняют фигуру и держат форму.

Выгодный ракурс

Чтобы не создать эффект двойного подбородка, лучше избегать ракурсов снизу. Во время фотографирования не стоит опускать голову вниз, потому что в таком случае между шеей и подбородком может образоваться неприятная складка. Лучше фотографироваться прямо или немного сверху.

Почему-то на прогулочных фото все женщины цепляются за свою сумку. Стоит попробовать отбросить эту идею для нахождения интересных поз и ракурсов. Можно просто расслабиться и взять сумку только в одну руку или повесить на плечо и принять свободную позу, которая продемонстрирует уверенную в себе женщину.