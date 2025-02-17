Жінка у будь-якому віці може виглядати добре й чудово виходити на фото, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.net. Та як не крути, зовнішність жінок після 50 років таки змінюється, тому спеціалісти розповіли про певні лайфхаки, які дозволять їм завжди залишатися бездоганними.

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Макіяж

Жінкам після 50 років варто пам’ятати головне правило макіяжу – він має складатися з легким тональних засобів. Щільний тональний засіб здатен підкреслити недоліки та вікові зміни на шкірі обличчя, тому краще використовувати флюїди, які мають легку текстуру й добре маскують зморшки та заломи, не перевантажуючи образ.

Рум’яна повинні бути теплих персикових чи коралових відтінків. Губи краще фарбувати в нюдовому кольорі з додаванням легкого блиску, щоб освіжити й омолодити загальний образ.

Вбрання

Світлий одяг прямого крою допоможе отримати привабливий вигляд на фото та в повсякденному житті. Таке вбрання добре увиразнює природну красу фігури й маскує зайві кілограми, якщо вони є. Речі не повинні бути занадто вільними, але й не сильно приталеними. Після 50 років жінкам треба надавати перевагу одягу вільного крою з цупких та якісних тканин, які видовжують фігуру й тримають форму.

Вигідний ракурс

Щоб не створити ефект подвійного підборіддя, краще уникати ракурсів знизу. Під час фотографуванням не варто опускати голову вниз, бо в такому випадку між шиєю та підборіддям може утворитися неприємна складка. Найкраще фотографуватися прямо чи трішки згори.

Чомусь на прогулянкових фото всі жінки чіпляються за свою сумку. Варто спробувати відкинути цю ідею для знаходження цікавих поз та ракурсів. Можна просто розслабитися й взяти сумку лише в одну руку чи повісити на плече й прийняти вільну позу, яка продемонструє впевнену в собі жінку.