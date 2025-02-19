Теплый наполнитель пуховика хорошо согревает в холодный период, а материал не пропускает ветер, пишет 24 Канал. Одежда является универсальной в ношении, но для того, чтобы она как можно дольше прослужила, нужно за ней правильно ухаживать.

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Из-за ежедневного ношения пуховика, его нужно постирать в конце зимы, чтобы грязная вещь не хранилась в шкафу до декабря. Если на ней есть пятна, то за это время они смогут настолько сильно въесться в волокна, что их будет трудно вывести. Ниже расскажем, как постирать пуховик двумя удобными способами.

Как постирать пуховик в стиральной машинке

Отстегните капюшон, проверьте карманы и застегните все молнии и пуговицы, поскольку в расстегнутые они могут повредить барабан стиральной машинки. Если на этикетке пишет, что куртку можно стирать в машинке, тогда бросайте в барабан только одну вещь.

Поставьте стирку на деликатный режим при температуре 30 градусов и засуньте в барабан несколько теннисных мячиков. Отжим нужно поставить на 400 или максимум 600 оборотов в минуту.



Советы по стирке зимнего пуховика / Фото Pexels

Сушить после стирки пуховик нужно вертикально. Повесьте его на вешалку и периодически разрыхляйте, тогда по мере высыхания сухой пух будет отделяться от мокрого и заполнять в ячейках пустое место, освобождая его вокруг намокшего наполнителя, что высыхает.

Как постирать пуховик вручную

Пуховик также можно постирать вручную. Это можно сделать в объемном тазу или ванной, заткнув ее пробкой и набрав воды. Чтобы агрессивный порошок не испортил наполнитель, советуем приобрести специальное средство для стирки верхней одежды с пухом.

Сначала очистите пятна с помощью моющего средства и зубной щетки. Далее после деликатной очистки замочите куртку в воде комнатной температуры. Опустите ее в воду и оставьте на 15 минут, а потом смойте и наполните чистой водой, чтобы сполоснуть. При отжиме скручивать пуховик нельзя, иначе он деформируется, лучше немного отожмите воду.

Если отжим был минимальным, то после стирки пуховик нужно обернуть в большое махровое полотенце на несколько минут, чтобы он впитал воду.