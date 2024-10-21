3 найкращі пуховики на листопад: як виглядає трендовий верхній одяг

Листопад є доволі холодним місяцем, тому пальта та бомбери вже сміливо можемо заміняти на пуховики. Цей верхній одяг є зручним та особливо затребуваним в сезон, коли ми одягаємо об’ємні, в’язані светри.

Універсальний пуховик здатен захистити від вітру, холоду, дощу та зберігає тепло, пише Lady 24. У сучасному світі важливим є не лише комфорт, але й стильний вигляд вбрання. Дизайнери звертають увагу на зовнішній вигляд пуховика, який має добре поєднуватися з базовими речима та взуттям.

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У добірку трендових пуховиків увійшло 3 одиниці, які вважаються найпопулярнішими цього сезону.

Пуховик з поясом

Дизайнери почали робити ставку на жакети та пальта з виділеною талією й перейшли тепер до пуховиків. Обирайте для себе базову модель в чорному, молочному чи кремовому кольорі й вдосконалюйте поясом, який вдало підкреслить фігуру.

Пуховик з капюшоном

Листопад є вітряним й дощовим місяцем, тому важливо мати у гардеробі пуховик, який врятує від поганої погоди. Пуховик з капюшоном – це класика, оскільки такий верхній одяг завжди був у моді та залишатиметься актуальним ще багато сезонів.

Стьобаний пуховик

У світі моди дуже багато сезонів тримаються на піку популярності стьобані легкі куртки, однак дизайнери презентували й стьобані пуховики, які поєднали з теплими штанами, які виглядають наче костюм. Такий варіант пуховика та штанів з одного матеріалу й одного кольору вже почали носити європейські модниці.

Нехай вас не лякає вигляд образу, який нагадує лижний костюм. У холодний день пуховик з такими штанами стане вашою вашим рятівником.

Щодо кольорів, то класичні кольори будуть актуальними для всіх видів пуховиків. Та якщо ви хочете додати образу трохи яскравості, тоді сміливо можете обирати соковиті відтінки й робити ставку на бордовий, червоний, помаранчевий чи жовтий колір.