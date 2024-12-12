Певні пуховики могли дуже стильно виглядати кілька років тому, але вже зараз виглядають архаїчно, пише 24 Канал. Саме тому краще передивитися антитренди, щоб зрозуміти, що саме вже є неактуальним, а ми в цьому вам допоможемо.

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Пуховик з хутром

Справжнє хутро в будь-якому верхньому одязі зими – це моветон, тому обирати треба еко. Але навіть попри штучний замінник, радимо відмовитися від курток з хутряним коміром, капюшоном чи будь-якими іншими вставками на пуховику. Зараз у моді базові куртки в класичних кольорах без додаткових хутряних вставок.



Зимові куртки, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Приталені пуховики "гусениці"

Комфорт й тепло взимку для нас є першочерговими, однак від старомодних довгих пуховиків до чи нижче колін треба відмовитися. Зараз такий верхній одяг зовсім неактуальний, виглядає старомодно та навіть смішно.



Зимові куртки, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Куртка з принтами

Не додавайте у свій гардероб куртку з квітковим чи геометричним принтом. Можна обрати анімалістичний варіант, але практичності в такому виробі буде мало, тому оминайте всі принтовані пуховики, оскільки їх майже ніхто не носить.



Зимові куртки, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Пуховик-сукня

Цей застарілий фасон майже ніхто вже не носить, але навіть досі він може зберігатися в шафах багатьох з нас. Не треба думати, що колись мода на це пуховик повернеться. Такий варіант зимового верхнього одягу був модний багато років тому і зараз є абсолютно застарілим.



Зимові куртки, які вийшли з моди / Фото Pinterest