Определенные пуховики могли очень стильно выглядеть несколько лет назад, но уже сейчас выглядят архаично, пишет 24 Канал. Именно поэтому лучше пересмотреть антитренды, чтобы понять, что именно уже является неактуальным, а мы в этом вам поможем.
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Пуховик с мехом
Настоящий мех в любой верхней одежде зимы – это моветон, поэтому выбирать надо эко. Но даже несмотря на искусственный заменитель, советуем отказаться от курток с меховым воротником, капюшоном или любыми другими вставками на пуховике. Сейчас в моде базовые куртки в классических цветах без дополнительных меховых вставок.
Зимние куртки, которые вышли из моды / Фото Pinterest
Приталенные пуховики "гусеницы"
Комфорт и тепло зимой для нас являются первоочередными, однако от старомодных длинных пуховиков до или ниже колен надо отказаться. Сейчас такая верхняя одежда совсем неактуальна, выглядит старомодно и даже смешно.
Зимние куртки, которые вышли из моды / Фото Pinterest
Куртка с принтами
Не добавляйте в свой гардероб куртку с цветочным или геометрическим принтом. Можно выбрать анималистический вариант, но практичности в таком изделии будет мало, поэтому обходите все принтованные пуховики, поскольку их почти никто не носит.
Зимние куртки, которые вышли из моды / Фото Pinterest
Пуховик-платье
Этот устаревший фасон почти никто уже не носит, но даже до сих пор он может храниться в шкафах многих из нас. Не надо думать, что когда-то мода на это пуховик вернется. Такой вариант зимней верхней одежды был моден много лет назад и сейчас является абсолютно устаревшим.
Зимние куртки, которые вышли из моды / Фото Pinterest