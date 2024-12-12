Більше ніколи їх не одягайте: антитрендові куртки зими, які вийшли з моди

Антитрендові речі здатні зіпсувати образ, тому від них краще позбутися. Сезонний верхній одяг варто змінювати кожних 2 роки, тому від деяких пуховиків та курток варто відмовлятися, щоб не виглядати дивно.

Певні пуховики могли дуже стильно виглядати кілька років тому, але вже зараз виглядають архаїчно, пише 24 Канал. Саме тому краще передивитися антитренди, щоб зрозуміти, що саме вже є неактуальним, а ми в цьому вам допоможемо.

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Пуховик з хутром

Справжнє хутро в будь-якому верхньому одязі зими – це моветон, тому обирати треба еко. Але навіть попри штучний замінник, радимо відмовитися від курток з хутряним коміром, капюшоном чи будь-якими іншими вставками на пуховику. Зараз у моді базові куртки в класичних кольорах без додаткових хутряних вставок.



Зимові куртки, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Приталені пуховики "гусениці"

Комфорт й тепло взимку для нас є першочерговими, однак від старомодних довгих пуховиків до чи нижче колін треба відмовитися. Зараз такий верхній одяг зовсім неактуальний, виглядає старомодно та навіть смішно.



Зимові куртки, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Куртка з принтами

Не додавайте у свій гардероб куртку з квітковим чи геометричним принтом. Можна обрати анімалістичний варіант, але практичності в такому виробі буде мало, тому оминайте всі принтовані пуховики, оскільки їх майже ніхто не носить.



Зимові куртки, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Пуховик-сукня

Цей застарілий фасон майже ніхто вже не носить, але навіть досі він може зберігатися в шафах багатьох з нас. Не треба думати, що колись мода на це пуховик повернеться. Такий варіант зимового верхнього одягу був модний багато років тому і зараз є абсолютно застарілим.



Зимові куртки, які вийшли з моди / Фото Pinterest