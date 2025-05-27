Виглядає дешево: речі, які псують навіть найкращий образ

Щоб не мати безглуздого вигляду, постарайтеся позбутися від кількох антитрендових речей, які можуть миттєво зіпсувати образ. Певне вбрання вже не лише перестало бути трендовим, але й вважається старомодним.

Перед початком літнього сезону, радимо зробити у шафі ревізію та викинути ті речі, які вже давно вважаються неактуальними, пише 24 Канал.

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Жакет з тричвертковим рукавом

Такі жакети вже давно вийшли з моди, тому від них варто обов’язково відмовитися. Блейзери з тричвертковим рукавом перестали бути актуальними й давно вийшли з моди.

Дуже безглуздо такі жакети виглядають з водолазками, оскільки блейзер візуально буде виглядати замалим. Натомість краще обирати жакет в класичному чорному кольорі по розміру, який зараз є актуальним.



Антитрендові речі 2025 / Фото Pinterest

Штани з лампасами

Ще досі в магазинах продаються штани зі смужками по боках. Найчастіше вони продаються на знижках, але їх краще не купувати, оскільки вони зовсім не модні. Їх вже не носить жодна модниця, тому оминайте ці штани, оскільки вмить зіпсуєте свій образ.



Антитрендові речі 2025 / Фото Pinterest

Поясна сумка

Колись такі сумки були актуальними, їх носили відомі зірки й модниці. Але вже кілька років ні поясна сумка, ні бананка не є модною. Такі аксесуари є антитрендовими, тому краще обирати чорну сумку з ручками чи ланцюжками.



Антитрендові речі 2025 / Фото Pinterest

Штани в клітинку

Кожного року мода на клітинку відроджується в нових інтерпретаціях, втім єдине, від чого треба відмовитися – це від штанів. Вони вже давно не модні й здатні повністю зіпсувати образ. Краще обрати для себе класичні штани палаццо.



Антитрендові речі 2025 / Фото Pinterest

Джинси вареники

У моді дуже багато різних фасонів джинсів, втім від деніму з вареним принтом треба відмовитися. Вони майже ні під що не пасують та будуть виділятися на фоні усіх трендових варіантів. Ці джинси не повернуться в моду в найближчі кілька років, тому про них треба забути.



Антитрендові речі 2025 / Фото Pinterest

До речі, нещодавно ми розповіли про сукні, які соромно носити у 2025 році. Зверніть на них увагу, бо вони вже більше неактуальні.